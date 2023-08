Włamanie do mieszkania lidera grupy Rammstein. Policja milczy

REKLAMA

W nocy z piątku na sobotę w Berlinie doszło do włamania do mieszkania należącego do frontmana grupy Rammstein Tilla Lindemanna. Złodzieje wspięli się na dach budynku i stamtąd przedostali się do mieszkania na poddaszu.

Według informacji dziennika „Bild”, wokalista został poinformowany o włamaniu przez policję. Lindemanna nie było w Niemczech, wraz z całym zespołem przebywał w Brukseli, gdzie szykował się do ostatniego koncertu ramach trasy Europe Stadium Tour 2023.

REKLAMA

„Bild”, powołując się na bliskie otoczenie piosenkarza, podał, że Lindemann jest „bardzo poirytowany” włamaniem, jednocześnie nie zamierza z tego powodu przerywać trasy koncertowej.

Policja kryminalna zabezpieczyła ślady w poszukiwaniu wskazówek dotyczących sprawcy lub sprawców. Przesłuchała także innych mieszkańców apartamentowca – wynika z ustaleń niemieckiej gazety. Jak dotąd nie ma jednak żadnego oficjalnego komunikatu prasowego służb bezpieczeństwa na temat zdarzenia, co wywołuje liczne spekulacje.

Najbardziej prawdopodobny wydawać by się mógł motyw rabunkowy, choć nie można wykluczyć, że za włamaniem stoi któraś z grup ekstremistycznych, próbujących na wszelkie możliwe sposoby zaszkodzić 60-latkowi. Kilka tygodni temu w berlińskiej siedzibie grupy Rammstein powybijano szyby. Żądano też odwołania trasy koncertowej, apelowano do fanów, by nie kupowali biletów. Jednak koncerty zgodnie z planem się odbyły, a na nich pojawiały się tłumy. W ramach tej trasy Rammstein dwukrotnie wystąpił chociażby w Chorzowie, gdzie bilety wyprzedały się do ostatniej sztuki.

Zamieszanie wokół gwiazdy rocka trwa od początku czerwca. Wówczas jedna z kobiet oskarżyła publicznie Lindemanna, że na tzw. backstage’u podaj jej narkotyki, a następnie wykorzystał seksualnie. To wywołało lawinę – z podobnymi historiami zaczęły zgłaszać się inne kobiety. Prokuratura w Berlinie wszczęła w tej sprawie śledztwo.