Zmarł wybitny, polski jazzman. Nagrywał z największymi gwiazdami

REKLAMA

Zmarł Roman „Gucio” Dyląg, wybitny kontrabasista i kompozytor, osobowość polskiego jazzu. Występował i nagrywał ze wszystkimi najważniejszymi liderami złotej ery jazzu w Polsce – Andrzejem Kurylewiczem, Wojciechem Karolakiem, Krzysztofem Komedą. Miał 85 lat.

Artysta zmarł nagle 24 lipca podczas wakacji w Szwecji. „O dokładnej dacie, miejscu i okolicznościach śmierci legendarnego kontrabasisty dowiadujemy się z maila, którego wysłała Jego córka do Andrzeja Dąbrowskiego” – podał w sobotę w mediach społecznościowych redaktor naczelny „Jazz Forum” Paweł Brodowski.

REKLAMA

Roman „Gucio” Dyląg urodził się 22 lutego 1938 r. w Krakowie. Debiutował w słynnych Melomanach, występował i nagrywał ze wszystkimi najważniejszymi liderami złotej ery jazzu w Polsce: Andrzejem Kurylewiczem, Wojciechem Karolakiem, Andrzejem Trzaskowskim, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim i Krzysztofem Komedą.

To właśnie Jan „Ptaszyn” Wróblewski mówił o „najsłodszym brzmieniu kontrabasu 'Gucia’ Dyląga”.

Od 1963 roku muzyk mieszkał za granicą, najpierw przez kilkanaście lat w Sztokholmie, w latach 1978-80 w Berlinie Zachodnim, od 1980 roku w Szwajcarii.

W ostatnich latach rzadko przyjeżdżał do Polski, po raz ostatni grał na Sopot Molo Jazz Festival w 2007 r. z okazji 50. rocznicy II Festiwalu Jazzowego w Sopocie, na którym „Gucio” debiutował w zespole Hot Club Melomani w 1957 r.

Roman Dyląg zainteresowanie muzyką zawdzięcza Edwardowi, starszemu o jedenaście lat bratu, który był jego pierwszym nauczycielem. W 1944 r. rozpoczął naukę od akordeonu (24 basy), kontynuował na fortepianie. W 1952 r. został przyjęty do krakowskiego Liceum Muzycznego im. Fryderyka Chopina i wybrał jako główny instrument trąbkę, a dodatkowy – fortepian. Po przejściu dyfterytu w 1954 r. rozpoczął naukę gry na kontrabasie, na którym zrobił dyplom.

Jesienią 1957 r. zapisał się na studia muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1958 r. przeniósł się do Państwowej Wyższej szkoły Muzycznej w Krakowie na wydział teorii muzyki.

Rok później przeprowadził się do Warszawy i kontynuował tam studia na PWSM. Po otrzymaniu absolutorium przed obroną dyplomu wyemigrował z kraju.

Był muzykiem znanym na światowej scenie jazzowej; akompaniował wielu słynnym muzykom europejskim i amerykańskim. Przez długi czas był członkiem sekstetu Benny Goodmana. Co jakiś czas koncertował w Polsce, najczęściej z Wojciechem Karolakiem i Andrzejem Dąbrowskim. Dyskografia kontrabasisty liczy kilkadziesiąt pozycji.

Happy solar return to living legend #WayneShorter! 👑 Here he is performing “On Green Dolphin Street” live with Las Sjosten, Roman Dylag and Rune Carlosson pic.twitter.com/wtmzmJQHpG

— Jazz Is Dead (@jazzisdeadco) August 25, 2022