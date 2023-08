800 plus. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

REKLAMA

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” wzrośnie z 500 zł do 800 zł. Zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 zł. Zastąpienie świadczenia 500 plus nową stawką 800 zł ogłosił w połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński.

27 czerwca projekt realizujący tę zapowiedź został przyjęty przez rząd, a 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy w tej sprawie. Za nowelizacją głosowała zdecydowana większość posłów i posłanek. Przeciw byli posłowie Koalicji Polskiej-PSL, Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i jeden poseł KO (Klaudia Jachira).

Zgodnie z regulacją wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

„Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – zaznaczono.

Pod koniec czerwca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła w rozmowie z PAP, że Zakład będzie przygotowany do zmian w programie „Rodzina 500 plus”.

„Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS” – zaznaczyła prof. Uścińska.

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. „Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco” – dodała szefowa ZUS.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Program „Rodzina 500 plus” funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.