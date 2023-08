Kaczyński o Konfederacji: Będziemy do nich apelować

REKLAMA

Jarosław Kaczyński uważa, że Konfederacja jest dużym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwość. Jednocześnie twierdzi, że wyborców KWiN i PiS wiele łączy.

Prezes PiS udzielił kolejnego wywiadu usłużnym mediom, tym razem tygodnikowi „Sieci” braci Karnowskich.

REKLAMA

Jednym z poruszanych tematów rozmowy był wzrost poparcia Konfederacji. Ugrupowanie, które współtworzą Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej, w sondażach plasuje się na trzecim miejscu i wszelkie prognozy wskazują, że bez niego ani PiS-owi, ani tzw. totalnej opozycji nie uda się stworzyć rządu po jesiennych wyborach parlamentarnych.

Kaczyński uważa, że Konfederacja jest konkurencją dla PiS i rywalizacja jest nieuchronna. Jednocześnie, jak zaznaczył, wyborcy Konfederacji podzielają poglądy PiS w sferze bezpieczeństwa, armii, nie chcą wyprzedaży Polski, nie chcą prywatyzacji najcenniejszych firm, nie chcą prywatyzacji lasów.

O wielu różnicach się nie zająknął.

– Rozumiemy, że nie wszystko, co widzą po naszej stronie, im odpowiada, ale chcemy i będziemy do nich (Konfederacji red.) apelować, by zrozumieli, że tylko PiS może zatrzymać Tuska – powiedział Kaczyński.