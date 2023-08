Podczas mistrzostw świata pokazał się kolarz reprezentujący… Stolicę Apostolską. Wyścig przerwali jednak eko-terroryści

REKLAMA

Niejeden kibic kolarstwa mógł się w niedzielny poranek zdziwić. Reprezentujący Watykan kolarz pojawił się na czele peletonu w mistrzostwach świata rozgrywanych w Glasgow. Zaatakował na pierwszych kilometrach imprezy, chociaż na tym jego „moc” się skończyła.

Reprezentant Stolicy Apostolskiej wystartował w w wyścigu na dystansie 271,1 km. Wyścig szosowy ze startu wspólnego to królewska konkurencja odbywających się w Szkocji kolarskich mistrzostw świata, został jednak w niedzielę zatrzymany po około 80 kilometrach przez grupę protestujących. Demonstranci zablokowali drogę, a sędziowie zatrzymali kolarzy.

Zieloni popsuli imprezę i „przykleili” się do asfaltu. Policja musiała używać specjalistycznych narzędzi, przy pomocy których „odkuwała” ręce uczestników blokady od podłoża.

Kolarze zostali zastopowani, a wśród nich reprezentant Watykanu. Jest to Holender Rien Schuurhuis. W ubiegłym roku w Wollongong w Australii ten kolarz-amator po raz pierwszy reprezentował Watykan. Nie udało mu się jednak ukończyć wyścigu.

Skąd Holender w Watykanie? Rien Schuurhuis nie jest duchownym. Jest mężem Chiary Porro, ambasador Australii przy Stolicy Apostolskiej. Dołączył do drużyny Athletica Vaticana, założonej w 2019 roku. Od 2021 roku Watykan stał się to także 200. członkiem Międzynarodowej Unii Kolarstwa (UCI).

Schuurhuis nie ma na koncie większych sukcesów. Startował wcześniej w laotańskich, a następnie w australijskich zespołach kontynentalnych i w wyścigach azjatyckich. Jego najbardziej znaczącym osiągnięciem pozostaje 40. miejsce (na 46 zawodników) w holenderskich mistrzostwach kraju w jeździe na czas.

Ostatecznie w Glasgow mistrzem świata został rodak „watykańczyka”, holenderski kolarz Mathieu van der Poel…

Best kit to look out for will be worn by Rien Schuurhuis (he’s Dutch). For the 2nd year in a row he will be the sole representative of Vatican City (he’s married to the Australian Ambassador there and apparently that’s enough). The guy to his left is Valerio Agnoli. Remember him? pic.twitter.com/BKd9nFYSzV

— Ned Boulting 🏳️‍⚧️ (@nedboulting) August 5, 2023