Program „Pierwsze mieszkanie” najważniejsze informacje

Ostatnio we wszystkich mediach jest głośno o rządowym programie pod nazwą “Pierwsze mieszkanie”. Kto może skorzystać z tego programu i jakie są jego warunki? Co mówią zapisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe?

Podstawowe założenia programu „Pierwsze mieszkanie”

Głównym celem programu jest pomoc młodym polakom w usamodzielnieniu się. 1 lipca 2023 r. weszło w życie prawo, dzięki któremu kupując pierwszy dom lub pierwsze mieszkanie, zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Jest to system dopłat do kredytu hipotecznego. Jeśli nie jesteś gotowy w tej chwili za zakup, możesz skorzystać z opcji Konta Mieszkaniowego.

Kto może skorzystać z programu “Pierwsze Mieszkanie”

Program jasno określa wymagania dla osób ubiegających się o bezpieczny kredyt lub Konto Mieszkaniowe. Warunek wieku – w przypadku małżeństwa, lub rodziców posiadających wspólne dziecko, przynajmniej jedno z rodziców musi mieć mniej niż 45 lat. Warunek posiadania – z programu możesz skorzystać jeśli nie jesteś właścicielem domu, mieszkania ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli szukasz nieruchomości to warto zapoznać się z najnowszymi ofertami https://www.mamtoo.pl/nieruchomosci/

Korzystanie z Konta Mieszkaniowego ma nieco inne warunki. W tym przypadku możesz być właścicielem mieszkania, pod warunkiem że mieszkasz w nim wspólnie z co najmniej dwójką dzieci. To, jak duże może być mieszkanie które posiadasz zależy od ilości dzieci.

• do 50 m2 – rodzina z dwojgiem dzieci,

• do 75 m2 – rodzina z trojgiem dzieci,

• do 90 m2 – rodzina z czworgiem dzieci,

Bez limitu m2 w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci

Udziały we własności mieszkania nabyte poza dziedziczeniem (darowizna, umowa dożywocia, zamiana) nie pozwalają na skorzystanie z Programu. Posiadanie prawa do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego również wyklucza z Programu.

Jeśli osoba w przeszłości była właścicielem mieszkania lub domu, ale go sprzedała nie będzie mogła być beneficjentem programu. Program jest przewidziany głównie dla osób, które chcą nabyć nieruchomość mieszkalną po raz pierwszy. Wyjątkiem są rodziny z co najmniej dwójką dzieci. Tutaj ustawodawca przewidział wyjątek i sprzedana nieruchomość nie będzie przeszkodą, pod warunkiem że spełniła wymogi wielkości takie same jak w przypadku posiadania, tj. im więcej dzieci, tym większe mogło być poprzednie mieszkanie.

Z Programu Pierwsze Mieszkanie może również skorzystać obcokrajowiec, jeśli spełni wszystkie wskazane powyżej warunki a jego gospodarstwo domowe znajduje się na terenie Polski. Jeśli obcokrajowiec jest w związku z obywatelem lub obywatelką Polski, również takiej parze przysługuje takie prawo.