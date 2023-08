Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę rakietami. Budują je z surowców kupowanych od… Ukrainy

REKLAMA

Agencja Interfax-Ukraina ujawnia szokujące informacje. Okazuje się, że tytan, z którego Rosjanie wytwarzają rakiety wykorzystywane do ostrzeliwania Ukrainy, kupują od ukraińskiej firmy. Co więcej – pośrednikami są Polacy.

Na jaw wychodzi nieprawdopodobna afera. Po zbrodniczym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mogłoby się wydawać, że jakiekolwiek związki handlowe pomiędzy tymi państwami zostały zerwane. Na pewno nikt nie spodziewał się tego, że Ukraińcy sprzedają Rosjanom materiał na rakiety, które później spadają im na głowy.

Ukraina jest państwem, które posiada 20 proc. wszystkich światowych zasobów tytanu. Sami Ukraińcy nie produkują jednak z tego surowca, a jedynie sprzedają go podmiotom, które wykorzystują go m.in. do tworzenia broni.

Trudno byłoby jednak przewidywać, że jednym z państw, do których trafia ukraiński tytan, jest Federacja Rosyjska. Rosjanie natomiast z tego tytanu produkują samoloty i rakiety, których używają w wojnie z Ukraińcami.

Państwowa firma United Mining and Chemical Company (OGHC) miała tylko od lipca ub.r. do kwietnia 2023 r. wyeksportować 82 200 ton rud zawierających tytan, z których duża część trafiła właśnie do Rosji.

Partie koncentratu miały być sprzedawane firmom, które na pierwszy rzut oka pochodzą z państw sojuszniczych Ukrainy: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Firmy te założone zostały jednak przez osoby związane z Moskwą.

„Polskim” pośrednikiem w tych transakcjach miałaby być firma BioProfTech zarejestrowana w Warszawie, której założycielem jest Rusłan Akopjan, Rosjanin zameldowany w okupowanym w obwodzie donieckim.

Interfax-Ukraina pisze, że państwowe przedsiębiorstwa, „świadomie lub przez zaniedbanie, sprzedają wyroby z tytanu firmom-słupom, które dostarczają je dalej do Rosji”.

„Niewątpliwie sytuacja wymaga interwencji na najwyższym szczeblu, dokładnego zbadania i ustanowienia kontroli nad eksportem surowców tytanowych” – podkreślono.

Agencja podkreśla, że ten proceder należy natychmiast przerwać i sporządzić listę firm, którym bezpiecznie można sprzedawać surowce.

„W przeciwnym razie Ukraina będzie nadal wzmacniać własnego wroga, który otwarcie deklaruje swój cel zniszczenia ukraińskiej państwowości” – piszą ukraińskie media.