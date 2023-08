Wybuch w elewatorze zbożowym. Kilkanaście osób rannych [VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej 12 osób zostało rannych na skutek wybuchu w elewatorze zbożowym, do którego doszło w poniedziałek w portowym mieście Derince nad Morzem Marmara w położonej na północnym zachodzie Turcji prowincji Kocaeli – poinformowała agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze.

Eksplozja nastąpiła około godz. 14.40 czasu lokalnego (13.40 w Polsce – PAP) w pobliżu elewatorów, należących do przedsiębiorstwa Turkish Grain Board – napisał Reuters, powołując się na Serdara Yavuza, gubernatora prowincji Kocaeli.



– Wstępne oceny wskazują, że do wybuchu doszło z powodu kompresji pyłu pszennego podczas przenoszenia pszenicy ze statku do elewatora – powiedział Yavuz.

– Poinformowano nas, że jest technicznie możliwe, aby wybuch nastąpił z powodu kompresji pyłu pszennego, ale badamy każdą możliwą przyczynę – dodał.

Wszyscy poszkodowani wskutek wybuchu zostali odnalezieni, dwie osoby w stanie ciężkim są hospitalizowane. Tureckie ministerstwo transportu poinformowało, że żaden statek nie został uszkodzony w wyniku eksplozji. Wybuch było słychać w całym mieście, zamieszkanym przez ok. 120 tys. osób.

An explosion at the major commercial port of #Derince in #Türkiye damaged 13 of 16 grain elevators 😱 pic.twitter.com/SDH68r8VwW

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 7, 2023