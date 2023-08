Zachodni Brzeg. Izraelska armia zabiła trzech Palestyńczyków. Najbardziej gwałtowna odsłona konfliktu od wielu lat

REKLAMA

Izraelska armia zabiła trzech Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu. To kolejna odsłona narastającego napięcia w tym rejonie.

Według wersji przedstawionej przez izraelskie służby – armię, policję i Szin Beth – Palestyńczycy szykowali się do ataku i wówczas zostali zabici.

Przekazały one we wspólnym oświadczeniu, że „komórka terrorystyczna z obozu dla uchodźców w Dżeninie została rozpoznana w samochodzie, jadąc w celu przeprowadzenia ataku”. Podkreślono, że zabici zostali lider komórki i dwóch jej członków.

Kolejne ofiary na Zachodnim Brzegu

Sytuacja miała miejsce zaledwie dzień po głośnym zabójstwie 19-letniego Palestyńczyka. Został on zastrzelony przez żydowskich osadników.

Mieszkańcy wioski Burka na Zachodnim Brzegu, cytowani przez agencję AP, przekazali, że izraelscy osadnicy weszli do wioski, rzucali kamieniami i podpalali samochody. „Młodzież z wioski wyszła im naprzeciw, używając kamieni. Osadnicy otworzyli ogień, zabili jedną osobę i ranili innych” – powiedział jeden ze świadków.

Z kolei źródło w siłach bezpieczeństwa wypowiadające się z zastrzeżeniem anonimowości, na które powołuje się portal Times of Israel, podaje, że w momencie incydentu na miejscu nie było żołnierzy Sił Obronnych Izraela (IDF) i że najwyraźniej Palestyńczyk został zastrzelony przez żydowskich osadników, którzy przybyli ze znajdującego się nieopodal nielegalnego osiedla Oz Zion.

Dzień wcześniej w wyniku działań IDF na Zachodnim Brzegu zginął 18-letni Palestyńczyk.

Najbardziej gwałtowna odsłona konfliktu od lat

Według ONZ, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doszło do prawie 600 ataków na Palestyńczyków i ich mienie.

Zachodni Brzeg jest zamieszkany przez prawie trzy miliony Palestyńczyków i około 490 tys. Izraelczyków, którzy mieszkają w osiedlach uznawanych przez społeczność międzynarodową za nielegalne. Izrael zajął te tereny podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku.

Rząd premiera Benjamina Netanjahu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania władzy zatwierdził rekordową liczbę pozwoleń na budowę w nielegalnych osiedlach. Większość z nich będzie zlokalizowana w żydowskich osiedlach położonych głęboko na Zachodnim Brzegu, co jeszcze bardziej skomplikuje wysiłki zmierzające do utworzenia zdolnego do funkcjonowania państwa palestyńskiego.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest oceniana przez ekspertów jako najbardziej gwałtowna od lat. Walki między Izraelem a Palestyńczykami na Zachodnim Brzegu nasiliły się na początku ubiegłego roku, gdy Izrael rozpoczął niemal cotygodniowe ataki na obszary palestyńskie na Zachodnim Brzegu, w odpowiedzi na falę ataków Palestyńczyków na obywateli Izraela.

Od początku roku w atakach przeprowadzonych przez Palestyńczyków zginęło 23 Izraelczyków, jeden Ukrainiec i jeden Włoch. W tym samym okresie 169 Palestyńczyków zginęło w wyniku izraelskich operacji wojskowych, podczas starć, lub podczas własnych ataków.