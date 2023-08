Były rockman dźgnięty nożem w więzieniu. Odsiaduje 29 lat za pedofilię

REKLAMA

Ian Watkins, były frontman walijskiej grupy Lostprophets, który odsiaduje wyrok m.in. za pedofilię, został dźgnięty nożem. Współwięźniowie mieli przetrzymywać go przez około sześć godzin.

Do zdarzenia doszło w sobotę w więzieniu w Wakefield, zwanym „rezydencją potworów”, gdzie Watkins odsiaduje wyrok 29-lat więzienia za przestępstwa seksualne, w tym przestępstwa przeciwko małym dzieciom i niemowlętom. Były frontman Lostprophets został zaatakowany przez trzech współwięźniów i dźgnięty nożem. W poniedziałek policja West Yorkshire podała informacje o jego stanie zdrowia. Wynika z nich, że obrażenia, jakich doznał Watkins, nie zagrażają jego życiu.

„Policja West Yorkshire została powiadomiona przez personel HMP Wakefield o napaści na więźnia po południu w sobotę, 5 sierpnia. Został on przewieziony do szpitala, gdzie jego obrażenia nie są uznane za zagrażające życiu. Śledztwo jest w toku” – podano w oświadczeniu cytowanym przez portal Mirror.

Watkins miał zostać wzięty jako zakładnik przez trzech współwięźniów w sobotę po godz. 9 rano. Został dźgnięty nożem i pobity, zanim funkcjonariusze więzienni zdołali go uwolnić. Miało to trwać około sześciu godzin. Motywem ataku miała być m.in. zazdrość z powodu udzielanych przez Watkinsa lekcji gry na gitarze innym więźniom.

Z relacji świadków wynika, że o życie Watkinsa ratownicy medyczni walczyli w karetce. Rzecznik Służby Więziennej odmówił komentarza, dopóki policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Watkins został skazany w 2013 roku, po tym jak przyznał się do popełnienia 13 przestępstw seksualnych wobec dzieci, a także do napaści i gwałtu na dziecku poniżej 13. roku życia. Przyznał się do spiskowania w celu zgwałcenia dziecka, trzech zarzutów napaści seksualnej na dzieci, siedmiu zarzutów robienia lub posiadania nieprzyzwoitych zdjęć dzieci i jednego zarzutu posiadania ekstremalnego zdjęcia pornograficznego przedstawiającego akt seksualny na zwierzęciu.

W grudniu 2013 roku usłyszał wyrok 29 lat więzienia. Sędzia orzekł, że Watkins miał „destrukcyjny wpływ” i „wykazał się całkowitym brakiem skruchy”. Zdaniem sądu, muzyk stanowił poważne zagrożenie dla społeczeństwa, zwłaszcza dla kobiet z małymi dziećmi. W 2018 roku został oskarżony o uwodzenie młodej matki za pomocą serii listów wysyłanych z więzienia.