GIGANTYCZNE sumy! Tyle rząd wydał z kieszeni Polaków na socjal dla Ukraińców

Według danych rządu, przebywający w Polsce z powodu wojny Ukraińcy dostali – z kieszeni polskich podatników – 2,6 miliarda złotych. Tyle pieniędzy wydano bowiem na wszystkie świadczenia socjalne dla nich.

„Od początku działania programów na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono: 2,4 mld zł program «Rodzina 500+», 44,6 mln zł na program «Dobry start», 125,5 mln zł na rodzinny kapitał opiekuńczy oraz 4,8 mln zł na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna” – czytamy w odpowiedzi wiceszefowej resortu rodziny i polityki społecznej Anny Schmidt na interpelację posła Konfederacji Stanisława Tyszki.

Dalej wiceminister przyznała, że na tym nie koniec, bo do świadczeń socjalnych dla Ukraińców należy doliczyć także program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. To zaś koszt rzędu ponad 24 mln zł. Łącznie więc na świadczenia socjalne dla Ukraińców rząd warszawski wydał blisko 2,6 mld zł z kieszeni Polaków.

W odpowiedzi na interpelację Tyszki wskazano też, że – według stanu na koniec maja 2023 roku – świadczenie wychowawcze pobierało 211,8 tys. osób, rodzinny kapitał opiekuńczy zaś 29,1 tys. osób, a dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – 1,3 tys. osób. Natomiast świadczenie „Dobry start” – według danych na koniec grudnia 2022 r. – pobierało 150 tys. osób.

Portal kresy.pl podkreśla, że już w czerwcu 2022 roku alarmował, że „Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce”. Odbywało się to w ten sposób, że zainteresowani przyjeżdżali do Polski raz w miesiącu, by pobrać pieniądze.

ZUS przyznał portalowi kresy.pl, że „w przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień”. Realnie więc polska administracja nie miała żadnych środków, by zweryfikować takie przypadki.