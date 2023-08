Jasnowidz Jackowski: Wybory 2023 się nie odbędą. Tusk i Kaczyński komentują

REKLAMA

Jedno jest pewne: wyborów nie będzie – twierdzi jasnowidz Krzysztof Jackowski. Zdaniem wieszcza Polską rządzić będzie jakiś specjalny organ.

Krzysztof Jackowski to mieszkający w niewielkim Człuchowie, miasteczku na granicy Kaszub i Krajny, wieszcz, który jest znany w całej Polsce. Z jego usług korzystała nawet policja podczas poszukiwań zagubionych osób. Miał on przewidzieć m.in. wojnę na Ukrainie.

Teraz jasnowidz wziął na tapet najbliższe miesiące. Jackowski jest zaniepokojony nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Wieszcz obawia się, że elekcja się nie odbędzie.

– Stanie się coś takiego, że wybory zostaną odwołane. (…) Jedno jest pewne: wyborów nie będzie. Mało tego, powstanie jakiś organ, który będzie rządził Polską, a na jego rządy wszyscy będą się godzić. Nie wiem, dlaczego tak będzie. Nikt jednak nie będzie protestował – powiedział w rozmowie z se.pl jasnowidz Jackowski.

Co ciekawe, do przepowiedni jasnowidza z Pomorza odniósł się były premier i przewodniczący PO-KO – Donald Tusk. Zdaniem polityka, PiS przez przepowiednie szuka pomocy od Grupy Wagnera, bo obawia się nadchodzących wyborów.

Na słowa szefa Platformy zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości – wicepremier Jarosław Kaczyński.

– My to zagrożenie uważamy za rzeczywiście poważne, ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo – chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się – otóż wybory odbędą się w terminie. Chcę to jasno powiedzieć: odbędą się w terminie – powiedział Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w Połajewie w Wielkopolsce.