Niemcy mogą to robić na Ukrainie, a Polska nie. Konfederacja grzmi i żąda od PiS-u, aby „zachował się twardo”

Konfederacja wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nierówności w traktowaniu ekshumacji na terenie Ukrainy. – To absolutnie niebywały skandal – grzmiał na konferencji prasowej poseł Krzysztof Tuduj.

Z publikacji niemieckich mediów wynika, że ekshumacje niemieckich żołnierzy Wehrmachtu na Ukrainie prowadzone są od lat. Z powodu rosyjskiej agresji liczba te nieco spadła, ale wciąż mowa o 800 ekshumacjach w 2022 roku. We wcześniejszych latach były ich tysiące.

Tymczasem ekshumacje Polaków wymordowanych w bestialski sposób na Wołyniu przez UPA od lat nie dochodzą do skutku. Można tylko domniemywać, czy tak stanowcze weto stawia Ukraina, czy może polskie władze okazują się słabym graczem.

Podczas konferencji prasowej poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj powiedział, że ekshumacja nazistów na Ukrainie to kwestia, której „nie możemy zignorować”.

– Niemcy za zgodą ukraińskiego rządu prowadzą ekshumacje nazistowskich żołnierzy na terenie Ukrainy, podczas gdy Polakom odmawia się możliwości ekshumacji ofiar cywilnych związanych z rzezią wołyńską. To absolutnie niebywały skandal – mówił poseł Konfederacji.

– W tej kwestii zwracamy się do rządu PiS z żądaniem, aby zachował się twardo i w pełni reprezentował polski interes narodowy. Nie możemy pozwolić na dalsze bezczeszczenie ofiar polskiego ludobójstwa. Wzywamy rząd do postawienia ultimatum Ukrainie: albo dopuszczać do ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa, albo zostaje wstrzymana pomoc wojskowa, którą ta Ukraina otrzymuje. To absurdalne, że w obliczu takiej niesprawiedliwości, takie sytuacje mają miejsce – kontynuował Tuduj.

Podkreślił raz jeszcze, że polskie „ofiary ludobójstwa, w większości niewinne starcy, kobiety i dzieci, nadal oczekują godnego pochówku, mordowane w brutalny sposób”.

– To nie do przyjęcia, że administracja ukraińska przekazała niemieckim władzom kilkadziesiąt hektarów na cele związane z ekshumacją, podczas gdy polskie ofiary są wciąż pozbawione godnego pochówku – grzmiał Tuduj.

Witold Stoch uważa, że „Polska, będąc mocnym partnerem dla Ukrainy, powinna skorzystać z tych relacji, aby doprowadzić do godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej i innych zbrodni”

– Konfederacja przedstawiła projekt umowy międzynarodowej, która może przynieść zmiany w tej kwestii. To odpowiedni czas na podjęcie właściwych negocjacji i zakończenie tego problemu raz na zawsze – poinformował.

– Chcielibyśmy, aby Polska wykorzystała swoją pozycję na arenie międzynarodowej oraz pozytywne stosunki z Ukrainą do doprowadzenia do ekshumacji ofiar zbrodni ludobójstwa, tak samo jak to ma miejsce w przypadku Niemców. To jest kwestia równości i godności ofiar. Konfederacja jest zdeterminowana w dążeniu do zakończenia tej sytuacji. 80. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu jest odpowiednim momentem, aby wnieść nowe światło do tej kwestii – argumentował Stoch.