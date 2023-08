Niemiecka marka cenzuruje pomnik Jezusa w swojej reklamie [VIDEO]

REKLAMA

Niemiecka marka luksusowych samochodów Porsche w swojej reklamie usunęła figurę Jezusa, która oryginalnie stoi na jednym z lizbońskich mostów.

Porsche wypuściło klip z okazji 60. urodzin marki. Na nagraniu widać, jak model 911 S/T, kosztujący bagatela 1,2 mln zł, m.in. przemierza Lizbonę.

Osoby, które znają stolicę Portugalii, zauważą jednak, że twórcy reklamy dokonali retuszu nagrania, by było ono poprawne politycznie.

Mianowicie usunięto figurę Jezusa Chrystusa, która oryginalnie stoi na jednym z lizbońskich mostów.

Internauci bardzo szybko wychwycili tę cenzurę, a sieć zalała fala krytycznych komentarzy. Twórcy reklamy postanowili uderzyć się w pierś i cofnęli wprowadzone zmiany.



– We wcześniej przesłanej wersji filmu promującego 911 S/T usunięto charakterystyczny punkt orientacyjny. Był to błąd i przepraszamy za ewentualne urażenie odbiorców. Oryginalny film jest teraz dostępny online – oświadczyła rzeczniczka firmy produkującej luksusowe auta. Oświadczenie opublikowano m.in. na łamach „Daily Mail”.

Porsche model 911 S/T, który pojawia się na nagraniu, został stworzony właśnie z okazji urodzin marki. Jest to edycja ściśle limitowana. Wyprodukowano 1963 modele tego samochodu, co jest oczywiście nawiązanie do daty założenia firmy.

Klip, który wzbudził tyle kontrowersji: