UWAGA na śnieg! Na razie w Tatrach

Wtorkowe popołudnie będzie pochmurne, zimne, wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 20 stopni Celsjusza – poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

We wtorek do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie – zwłaszcza na północnych zachodzie kraju – burze, również z gradem. Prognozowana wysokość opadów nad morzem do 15 mm. „W momencie kumulacji, kiedy kilka burz będzie przechodzić po sobie, opady deszczu mogą wynieść do 25 mm” – dodał Jakub Gawron.

Wysoko w Tatrach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, na Podhalu chłodniej ok. 15 stopni Celsjusza.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na Pomorzu do ok. 45 km/h. W całym kraju wiatr porywisty do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h, południowy i zachodni. W trakcie burz na Pomorzu porywy wiatru mogą sięgać 75 km/h, lokalnie nawet 80 km/h.

(PAP)