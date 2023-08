Wiatr porwał mężczyznę z parasolem [VIDEO]

REKLAMA

Silny wiatr porwał 30-latka z parasolem. Mężczyzna przeleciał kilka metrów. Zdarzenie było niezwykle groźne, a porwany przez wichurę człowiek trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Turcji – w mieście Erzurum, które jest stolicą prowincji o tej samej nazwie na Wyżynie Armeńskiej.

30-letni Burak Abuç, pracownik sklepu spożywczego w dzielnicy Yıldızkent, wyszedł przed sklep, by złożyć parasol. Mężczyzna najprawdopodobniej chciał zdążyć przed wichurą. Niestety, nie udało mu się.

Nagle zerwał się bardzo silny wiatr, który porwał 30-latka trzymającego parasol i rzucił go kilka metrów dalej. Współpracownicy Buraka natychmiast wezwali karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala.

– Nagle zerwał się wiatr. Kiedy próbował zamknąć parasol, poleciał razem z nim. Upadł na biodra i został ranny. Po dwudniowym pobycie w szpitalu wypisano go. Jest już w dobrym stanie. Parasol, który znaleźliśmy później w polu, był zniszczony – powiedział mediom Lokman Aydın, jeden ze współpracowników poszkodowanego.

Nagranie z całego zdarzenia jest dostępne w Internecie i zdobywa sporą popularność w mediach społecznościowych:

VIDEO — A terrified vendor was flung approximately 5 meters by an umbrella caught in an unusually strong wind in Türkiye’s Erzurum. The unsettling incident unfolded as a series of strong gusts swept through the area pic.twitter.com/qM8CrIsClF

— DAILY SABAH (@DailySabah) August 6, 2023