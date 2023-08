Zatłukli bezdomnego młotkami. Akt oskarżenia dla dwóch mężczyzn z Częstochowy

REKLAMA

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciw dwóm mężczyznom, którzy pobili bezdomnego ze skutkiem śmiertelnym – przekazał prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy tamtejszej prokuratury okręgowej.

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia bezdomnego 66-letniego mężczyzny prokuratura skierowała przeciwko 27-letniemu Adrianowi P. i 42-letniemu Wojciechowi P. Obydwaj oskarżeni pobili w lutym 2023 roku 66-letniego mężczyznę i dokonali na nim rozboju.

REKLAMA

W toku śledztwa zostało ustalone, że 66-letni Ireneusz G. mieszkał w piwnicy bloku przy ulicy Gwiezdnej w Częstochowie. 9 lutego 2023 roku Wojciech P., który mieszkał w innej piwnicy tego samego bloku, spożywał alkohol w towarzystwie Adriana P. Tego dnia obydwaj mężczyźni zachowywali się agresywnie w stosunku do pokrzywdzonego, mając do niego pretensje o pieniądze za zebrany złom. W pewnym momencie Wojciech P. i Adrian P. weszli do piwnicy pokrzywdzonego i chwyciwszy znajdujące się tam młotki, zaczęli go nimi uderzać po głowie. Ponadto bili go i kopali po całym ciele.

Sprawcy ukradli swojej ofierze telefon komórkowy o wartości ok. 300 zł, a potem wypędzili pobitego z piwnicy. Ireneusz G. udał się po pomoc na piętro bloku i zadzwonił na numer alarmowy, opisując przebieg zdarzeń. Przybyła na miejsce karetka pogotowia ratunkowego przewiozła go do szpitala, gdzie zmarł 5 kwietnia 2023 roku. Z uwagi na stan zdrowia poszkodowanego, podczas postępowania nie udało się go przesłuchać w charakterze świadka.

Wojciech P. i Adrian P. zostali zatrzymani przez policjantów jeszcze tego samego dnia, czyli 9 lutego 2023, wieczorem. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania Adriana P. znaleziono telefon, który należał do pokrzywdzonego. Na podstawie przeprowadzonej w postępowaniu sekcji zwłok pobitego zmarłego ustalono, że bezpośrednią przyczyną jego zgonu były poważne obrażenia głowy.

W trakcie śledztwa prokurator przedstawił Wojciechowi P. i Adrianowi P. zarzut spowodowania u Ireneusza G. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego zgonem pokrzywdzonego oraz dokonania rozboju na jego osobie. Przesłuchani przez prokuratora sprawcy nie przyznali się do zarzucanego im przestępstwa i złożyli wyjaśnienia, w których wzajemnie się pomawiają o to pobicie.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec obydwu podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Byli oni już w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią pokrzywdzonego, jest zagrożone karą więzienia od 5 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo nawet dożywociem.