Zmarł na pogrzebie. Nikt nie wie, kim był tajemniczy mężczyzna

Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Nie żyje mężczyzna, który zasłabł w jednym z kościołów podczas Mszy pogrzebowej.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w kościele p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.

W rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała, że mężczyzna zasłabł podczas Mszy św. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję. Jak dodała, pomimo wysiłku ratowników nie udało się go uratować.

Co więcej, nie wiadomo na razie, kim był zmarły, bowiem nikt z żałobników go nie znał. Mężczyzna nie miał też przy sobie dokumentów. Policja ustala jego tożsamość. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że zmarły miał ok. 60 lat.

Nie jest jasne także, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Na wniosek prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.