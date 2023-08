Cejrowski: „Nie ma globalnego ocieplenia. To normalny cykl klimatyczny się odbywa” [VIDEO]

REKLAMA

– Nie ma globalnego ocieplenia – twierdzi słynny podróżnik z Kociewia – Wojciech Cejrowski. Twierdzi on, że na podstawie wykopalisk archeologicznych można stwierdzić, że podobne ocieplenia miały już miejsce w przeszłości na planecie Ziemia.

– Nie ma globalnego ocieplenia. To normalny cykl klimatyczny się odbywa, więc ocieplenie obserwujemy, jeżeli gdzieś obserwujemy, że się robi coraz cieplej, to też możemy za pomocą archeologa wydobyć kopaliny sprzed wieków, gdzie, jak się będziemy cofać w czasie, coraz głębiej się wkopywać w ziemię, to widzimy, że coraz zimniej, coraz zimniej, coraz zimniej, a potem zaczynamy odkrywać epokę, w której już było globalne ocieplenie – mówił Wojciech Cejrowski na antenie Radia Wnet.

– To jest normalny cykl działania naszej planety, czyli te wzrastające temperatury, rekordowe są. „Rekordowe” w okresie, w którym zaczęliśmy używać termometru i sprawdzać i zapisywać. Natomiast wcześniej, jak sięgniemy do wykopalisk, zobaczymy jakie lasy rosły tu i ówdzie, no to odkrywamy, że już takie temperatury były na planecie Ziemia wielokrotnie – uważa podróżnik.

Cejrowski skomentował także ogromne pożary, które trawią Grecję. Podróżnik poleca poczytać np. Homera, z którego dzieł wynikać ma, że „gorąco już było”.

– I były plagi z tego powodu, że coś tam im wyschło, i jeść nie mogli – twierdzi słynny Kociewiak.

– Globalne ocieplenie, jeżeli ktoś tego używa w tym kontekście, a tak jest używane to hasło, globalne ocieplenie, że to jest zagrożenie, bo jest to zjawisko nowe, które spowodował współczesny człowiek w ramach tej cywilizacji, którą mamy teraz, to to jest nieprawdziwe – uważa Wojciech Cejrowski.