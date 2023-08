Polacy podzieleni niemal po równo. Nowy SONDAŻ bez jednoznacznej odpowiedzi

REKLAMA

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 43,9 proc. ankietowanych oceniło, że lepiej żyje się im za rządów ekipy Jarosława Kaczyńskiego. Niemal tyle samo – 43,6 – stwierdziło zaś, że lepiej było za czasów rządów Donalda Tuska.

Portal, przytaczając wyniki badania, stwierdził, że o tym, kto wygra wybory, zdecydują niezdecydowani. A ci, jak wskazano, mają lepsze zdanie o życiu za kadencji Jarosława Kaczyńskiego.

Ankietowanych zapytano, czy żyło im się lepiej podczas ośmiu lat rządów PiS i koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, czy może podczas ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

43,9 proc. badanych twierdzi, że lepiej im się wiedzie podczas rządów ekipy Jarosława Kaczyńskiego. Przeszłość była dla nich gorsza. 28 proc. tej grupy jest przekonanych, że „zdecydowanie lepiej” jest im teraz, a 15,9 proc. wybiera odpowiedź, że „raczej teraz”.

Z kolei 43,6 proc. badanych widzi dziś lepiej rządy Donalda Tuska z lat 2007-2015. Dokładnie 20,7 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych, a kolejne 22,9 proc. jest raczej pewnych takiej opcji.

Niemal co dziesiąty Polak – dokładnie 12,5 proc. badanych – nie ma zdania w tej sprawie.

Zdaniem Wp.pl z badania więcej zadowolenia może czerpać jednak Jarosław Kaczyński. Wśród wyborców PiS panuje zgodność – 96 proc. głosujących na tę partię jest przekonanych, że poprzednie osiem lat rządów było o wiele gorsze.

Takiego wyniku, jak ocenia Wp.pl, może zazdrościć Donald Tusk. Wśród wyborców opozycji tylko 64 proc. wskazuje na rządy Tuska. Trzeba jednak dodać, że wśród wyborców opozycji są zarówno zwolennicy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i Trzeciej Drogi i Konfederacji.

Wśród „niezdecydowanych” 78 proc. przekonanych jest o lepszej jakości życia za obecnej ekipy rządzącej. Tylko 14 proc. z tej grupy wyborców lepiej wspomina przeszłość. Kolejne 8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

„Dlaczego to niezdecydowani są najważniejszą grupą wyborczą? Bo ich głosy mogą przesądzić o samodzielnych rządach lub pogrzebać na to nadzieje. A jak wynika z badań CBOS, w Polsce niezdecydowany wyborca to najczęściej kobieta w wieku od 18 do 44 lat, mieszkająca w mieście. Poglądy polityczne? Niezdecydowany wyborca określa jako centrowe – według jego oceny nie są ani lewicowe, ani prawicowe” – wskazano w materiale Wirtualnej Polski.

Sondaż przeprowadziła firma United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski 29 i 30 lipca br. metodą CAWI & CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 osób.