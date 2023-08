Upadek „zielonej energii”. Turbina wiatrowa kręci się jak szalona i nagle pęka na pół [VIDEO]

REKLAMA

To było twarde lądowanie „zielonej energii”. W poniedziałek 7 sierpnia, w niemieckim mieście Rostock w Maklemburgii-Pomorzu Przednim, zawaliła się turbina wiatrowa. Nagranie z tego zdarzenia można zobaczyć w sieci.

Na wideo widzimy jak szybko obracają się łopaty turbiny, podczas gdy turbiny stojące obok wcale się nie poruszają. W pewnym momencie turbina przechyla się, a następnie pęka i spada na ziemię.

Autor nagrania, Thomas Schröder, powiedział „Storyful”, iż konstrukcja emitowała głośny hałas przez tydzień przed upadkiem. Działo się tak od czasu, gdy nad tym terenem przeszła burza.

– Uderzenie pioruna musiało trafić w turbinę, ponieważ od tego czasu turbina wiatrowa wydawała bardzo głośne dźwięki. Nasilały się one codziennie – powiedział Schröder.

Jak informują media, nikomu nic się nie stało, a ze względów bezpieczeństwa zamknięta została autostrada pomiędzy Jördensdorf i Gnoien. Po wywróceniu się turbiny rozbite i rozrzucone fragmenty konstrukcji wylądowały w polu.

