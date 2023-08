Władze apelują do chasydów, by nie przyjeżdżali. „Maksymalnie powstrzymać się”

REKLAMA

Władze obwodu czerkaskiego na Ukrainie zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali do miasta Humań na żydowski Nowy Rok, Rosz Haszana, ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie.

„Radzimy pielgrzymom maksymalnie powstrzymać się przed przyjazdem do Humania ze względu na wojnę, regularne zmasowane ostrzały naszego kraju oraz możliwość prowokacji ze strony Rosji” – napisał szef władz obwodowych Ihor Taburec na Telegramie.

Co roku tysiące chasydów z całego świata pielgrzymują do Humania na na żydowski Nowy Rok na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. W tym roku Rosz Haszana jest obchodzone w dniach 15-17 września.

„Zdajemy sobie sprawę, że część wiernych, tak jak w zeszłym roku, też odważy się przyjechać. Dlatego wspólnie z władzami miejskimi, sektorem bezpieczeństwa i obrony oraz wszystkimi odpowiednimi służbami już pracujemy nad prewencją” – dodał Torecki.

W ubiegłym roku do Humania przybyło na Rosz Haszana ponad 23 tys. chasydów. Było to tylko nieznacznie mniej niż w latach poprzednich, gdy do miasta ściągało ich 30-40 tys.