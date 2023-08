Zniesiono tysiące historycznych przepisów

REKLAMA

Przepisy o podatku od śniegu i nocnych ślubów, w sprawie zasad hodowli gołębi wędrownych – to niektóre z ponad 3600 historycznych i zapomnianych od dekad włoskich przepisów, uchylonych przez rząd Giorgii Meloni. Niektóre z nich wywołują rozbawienie i zdziwienie. Łącznie zniesiono dotychczas 22 tysiące rozporządzeń pochodzących z czasów monarchii.

Do archiwum odchodzi kolejny kawałek historii Włoch; ten zapisany w całkowicie archaicznych już przepisach, których nikt już nie stosował, ale nadal przynajmniej na papierze obowiązywały.

Na wniosek minister do spraw reform Marii Elisabetty Casellati rząd w najnowszym dekrecie uchylił 3637 przepisów. Jeden z nich dotyczył regulaminu działalności Monopolu Bananowego, inny zasad hodowli i wykorzystywania gołębi wędrownych. Do historii definitywnie przeszedł też przepis o powołaniu „konsorcjum ds. kolonizacji miasta Janale we włoskiej Somalii”.

Najpierw w ramach procesu uproszczenia prawodawstwa zniesiono 2535 dekretów z latach 1861-1870, czyli pierwszej dekady istnienia zjednoczonego Królestwa Włoch. Zgodnie z jednym z rozporządzeń wszystkim obywatelom Królestwa przyznano prawo do bezpłatnych miejsc w kolegium muzycznym w Neapolu.

Gmina Cerignola otrzymała zaś prawo do pobierania podatku od śniegu.

Z 1877 roku pochodzi anulowany przepis o nałożeniu w mieście Lukka dodatkowych opłat od ślubów zawieranych w godzinach nocnych.