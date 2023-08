Bank Światowy w służbie LGBT. Wstrzymuje pożyczki dla TEGO państwa

REKLAMA

Bank Światowy poinformował w czwartek o wstrzymaniu udzielania pożyczek Ugandzie z powodu zaostrzenia prześladowania mniejszości seksualnych; nowa ustawa przewiduje karę śmierci za kontakty homoseksualne.

Bank stwierdził, że nowe ugandyjskie prawo jest „fundamentalnie sprzeczne z wartościami Banku Światowego”; jedną z najważniejszych jest niedyskryminacja z powodu orientacji seksualnej.

Uganda przyjęła w maju 2023 roku ustawę zaostrzającą karę za homoseksualizm. Wcześniej groziło za to do 14 lat więzienia, obecnie nawet kara śmierci, a za „propagandę LGBT” można otrzymać do 14 lat pozbawienia wolności.

Po uchwaleniu nowego prawa Bank Światowy wysłał do Ugandy zespół ekspertów. Stwierdzili oni, że kraj potrzebuje dodatkowych środków, aby dostosować projekty do standardów środowiskowych i społecznych banku. Dopóki jednak ustawodawstwo nie ulegnie zmianie, Bank Światowy nie będzie udzielał rządowi w Kampali nowych pożyczek.

„Ugandyjska ustawa przeciwko homoseksualizmowi jest fundamentalnie sprzeczna z wartościami Grupy Banku Światowego. Nasz cel, jakim jest wyeliminowanie globalnego ubóstwa, może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy obejmie wszystkich, niezależnie od rasy, płci czy orientacji seksualnej” – głosi oświadczenie Banku Światowego.

„Mamy ugruntowane długotrwałe i owocne relacje z Ugandą; nadal jesteśmy zaangażowani w pomaganie wszystkim Ugandyjczykom – bez wyjątku – w wychodzeniu z ubóstwa, dostępie do niezbędnych usług i poprawie ich życia” – dodano.

Agencja Reutera przypomniała, że homoseksualizm jest nielegalny w 32 krajach afrykańskich. W czterech państwach karany jest śmiercią – oprócz Ugandy są to Mauretania, Nigeria i Somalia.