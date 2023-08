Bójka z użyciem noża. Trzech Gruzinów zatrzymanych

REKLAMA

Trzech Gruzinów, którzy uczestniczyli w bójce z użyciem noża na stacji benzynowej w powiecie krakowskim zostało zatrzymanych przez policję. Jeden z nich odniósł w zajściu niegroźne obrażenia – podał w czwartek Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak wyjaśnił Izdebski, do bójki pomiędzy trzema mężczyznami doszło we wtorek rano. W trakcie zdarzenia, według relacji zgłaszających, uczestnicy mieli używać noża, a jeden z nich został ranny.

– We wskazane miejsce natychmiast został wysłany patrol policyjny oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy medycznej rannemu mężczyźnie. 29-letni, jak się okazało obywatel Gruzji, został przetransportowany do szpitala. Doznał jedynie powierzchownych obrażeń – relacjonował policjant.

Pozostali uczestniczy zajścia uciekli przed przyjazdem służb – jeden samochodem, a drugi pieszo. Śledczy ustalili, że oni także byli obywatelami Gruzji.

W efekcie policyjnych poszukiwań szybko zostali zatrzymani pozostali uczestnicy bójki w wieku: 28 i 35 lat. Zatrzymany został także 29-latek, który odniósł obrażenia. Najmłodszemu z obcokrajowców postawiono zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, co zagrożone jest karą więzienia do ośmiu lat. Pozostałym dwóm zarzucono udział w bójce, za co grozi do trzech lat więzienia. Wszyscy uczestnicy zajścia przyznali się do przedstawionych zarzutów i złożyli wyjaśnienia.