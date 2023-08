Jastrząb zaatakował mieszkankę Teksasu, na którą zrzucił wcześniej węża

REKLAMA

64-letnia mieszkanka Teksasu została ranna po tym, jak jastrząb próbował odzyskać węża, którego na nią upuścił – poinformował portal telewizji BBC.

64-letnia Peggy Jones kosiła trawnik, gdy przelatujący nad nią jastrząb upuścił węża, którego zamierzał zjeść. Wąż oplótł się wokół jej ręki i zaczął uderzać ją w twarz. Jastrząb próbował odzyskać swoją zdobycz, więc wbił swoje szpony w rękę kobiety, usiłując wyrwać gada.

REKLAMA

„Kiedy próbowałam podnieść rękę i odrzucić go od siebie, owinął się wokół mojego przedramienia” – relacjonowała Peggy reporterowi. „Próby strącenia go na nic się zdały, wciąż mnie uderzał. Wówczas pojawił się jastrząb, który wbił się w moją rękę i próbował oderwać go ode mnie” – dodała, twierdząc, że jastrząb prawdopodobnie uznał jej rękę i węża za jedną całość.

Ostatecznie, kłując węża zawzięcie dziobem, jastrząb oderwał go od kobiety i odleciał. Mąż pani Jones zawiózł ją do szpitala. „Miałam rany kłute, skaleczenia, otarcia, zadrapania i poważne siniaki. Ucierpiały też moje okulary” – powiedziała. Dodała też, że liczyła się z tym, że umrze i choć od zdarzenia minęło już kilkanaście dni cały czas ma problemy ze snem. „Mieszkam w Teksasie, dzika przyroda nie jest mi obca, ale to zdarzenie zapamiętam do końca życia” – cytuje kobietę BBC.

(PAP)