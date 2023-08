Konfederacja zapowiada kolejną konwencję. „Zaprezentujemy energię, mobilizację, dodatkowe hasło”

REKLAMA

Jednym z ważniejszych wydarzeń kampanijnych Konfederacji będzie konwencja 23 września w katowickim Spodku – powiedział PAP szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz. – Zaprezentujemy energię, mobilizację, dodatkowe hasło wyborcze, wszystkie aspekty związane z tym, co chcemy zrobić po wyborach – zapowiedział.

Konfederacja w środę rano złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Pełnomocnikiem komitetu został szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz.

– W przyszłym tygodniu, 18 sierpnia – Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen – ruszają w ogólnopolską trasę po kraju. Nasi kandydaci przygotowują się do tego, żeby rozpocząć formalnie kampanię wyborczą. Jak tylko dostaniemy uchwałę PKW o zarejestrowaniu komitetu, wtedy oficjalnie ruszy kampania naszych kandydatów do Sejmu i Senatu w terenie – powiedział PAP szef sztabu wyborczego Konfederacji.

Przypomniał, że po zarejestrowaniu komitetu wyborczego rozpoczyna się zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Na pytanie, czy Konfederacja wystawi swoich kandydatów we wszystkich 100. okręgach do Senatu, odpowiedział: „Szacujemy, że w kilkudziesięciu miejscach w Polsce będziemy mieli kandydatów do Senatu”.

Zdradził, że jednym z ważniejszych wydarzeń kampanijnych Konfederacji będzie konwencja zaplanowana na sobotę, 23 września, w katowickim Spodku. – Zaprezentujemy energię, mobilizację, dodatkowe hasło wyborcze, wszystkie aspekty związane z tym, co chcemy zrobić po wyborach – zapowiedział.

Zaznaczył, że Konfederacja będzie działała także konwencjonalnie, czyli będzie prowadziła kampanię internetową, outdoorową, a także prezentowała spoty wyborcze.

Ocenił, że trzecie miejsce Konfederacji w sondażach jest wynikiem „znudzenia wyborców sporem dwóch staruszków – PiS i PO”. – Młodzi ludzie już tego nie kupują – podkreślił. Zdaniem Tumanowicza, Konfederacja jest „prawdziwą trzecią siłą i alternatywą”.

Szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak przypomniał w rozmowie z PAP, że Konfederacja była pierwszym komitetem, który złożył w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

– Czekamy z rozpoczęciem kampanii na uchwałę PKW zatwierdzającą nasze zgłoszenie. Po otrzymaniu uchwały ruszamy ze zbiórka podpisów. Poza tym jesteśmy cały czas w trakcie prezentowania kolejnych kandydatów do Sejmu i Senatu, przygotowujemy się do posiedzenia Sejmu, a po nim ruszamy w trasę po kraju – zapowiedział.