PiS po cichu robi dobrze koncernom farmaceutycznym? Wipler i Bosak: Próbują TO przepchnąć [VIDEO]

Szef koła Konfederacji i lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak i polityk Nowej Nadziei Przemysław Wipler zwołali konferencję prasową w Sejmie ws. „dziwnej lobbingowej wrzutki do ustawy na zupełnie inny temat”. Konfederaci alarmują, że rynek aptek jest zagrożony.

– Okazuje się, że do ustawy o sprawach związanych z handlem międzynarodowym, z eksportem w dziwny sposób w Sejmie na komisji zostały dołączone przepisy dotyczące rynku farmaceutycznego, a konkretnie rynku aptecznego – mówił podczas konferencji Krzysztof Bosak.

Zdaniem narodowca jest to wrzutka, która wygląda na przepisy korzystne „dla części rynku aptecznego”. Bosak jest zdumiony, że jest to przepychane „bez żadnej debaty”.

– Mówimy o przepisach, które mają wpłynąć na kształt rynku. Mają zmienić reguły gry na rynku wartym dziesiątki miliardów złotych – zaznacza poseł Konfederacji.

Bosak zaznaczył, że Konfederacja stoi „po stronie pacjentów, po stronie obywateli”. – Te przepisy mają spowodować […] zmniejszenie liczby aptek w Polsce – alarmuje narodowiec. – W Polsce w opinii wielu obywateli wcale nie mamy nadmiaru aptek, szczególnie aptek otwartych i dobrze zaopatrzonych – dodał polityk.

– My potrzebujemy na tym rynku konkurencji i Konfederacja ma w tych sprawach program dosyć prosty i oczywisty, to znaczy: szacunek dla stanowienia prawa, transparentne reguły, otwarta debata, wolność gospodarcza, konkurencja – to są rzeczy, które powinny kształtować sytuację na każdym rynku – mówił Bosak.

Przemysław Wipler zauważył, że do przepisów, które próbuje się przepchnąć „nikt się nie przyznaje”.

– Pan minister Buda, który przepchnął przepisy, które nie są apteką dla aptekarza, na pewno nie są apteką dla pacjenta, ale można powiedzieć, że są apteką dla hurtownika, powinien wziąć odpowiedzialność za to, co zostało przeprowadzone – mwił Wipler.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest rząd, który chce szerszej, większej, głębszej kontroli państwowej prawie każdego obszaru naszego życia, chce kontrolować nam konta, zwiększać za wszystko kary, zwiększać ingerencja państwa w nasze życie, nagle w ustawie o kredytach eksportowych wkłada wrzutkę o tym, że hurtownie farmaceutyczne będą mogły być kontrolowane tylko raz na pięć lat – dziwi się polityk z partii Sławomira Mentzena.

Wipler zauważa, że PiS chce, by „w następnej kadencji parlamentu, w której być może obecna władza będzie w mniejszości, nowy rząd, nowy minister zdrowia, nowi szefowie inspekcji farmaceutycznej, przez całą kadencję nie mogli w ogóle kontrolować hurtowni farmaceutycznych”.

– Niech pan minister Buda, niech pan premier, niech politycy PiS-u powiedzą, dlaczego w tej akurat sprawie, w tej akurat wrzutce działają wbrew swojej wieloletniej filozofii „kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola” i skąd to się wzięło? – pyta wolnościowiec. Wipler zaznacza, że Konfederacja chce się dowiedzieć „jaki urzędnik konkretnie [to] dopisał”.

