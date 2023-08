REKLAMA

Szef MON Federacji Rosyjskiej rozsiewa propagandę, według której Rzeczpospolita Polska pomaga Ukrainie, bo czyha na zachodnie ziemie tego państwa.

Moskiewski minister obrony Siergiej Szojgu powtarza kłamstwo wymyślone przez rosyjską propagandę, według którego Rzeczpospolita Polska wspiera teraz Ukrainę tylko po to, by zająć jej zachodnie ziemie.

REKLAMA

– Warszawa planuje utworzenie paktu polsko-ukraińskiego, rzekomo w celu zapewnienia bezpieczeństwa zachodniego Ukrainy, ale w rzeczywistości – dla późniejszej okupacji tego terytorium – mówi minister obrony Szojgu, cytowany w mediach społecznościowych przez profil Nexta.

To już nie pierwszy raz, gdy Rosjanie formułują podobne zarzuty wobec Polski. 21 lipca Władimir Putin powtarzał to samo kłamstwo, a przed nim robiły to rosyjskie media propagandowe.

W rosyjskiej propagandzie pojawiały się nawet mapki, które pokazywały, które ziemie rzekomo chce zająć Warszawa.

Dodatkowo Rosja, a także Białoruś, wystosowywały ostrzeżenia przed Polską do Ukraińców.

Tego typu rojenia brzmią jednak śmiesznie w ustach kogoś, kto reprezentuje państwo, które rzeczywiście od 2014 roku zajmuje część Ukrainy, a od zeszłego roku prowadzi z Ukrainą regularną wojnę, która zaczęła się od zbrodniczej inwazji rosyjskiej na Ukrainie.