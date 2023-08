Zgłosił policji, że goni go dwóch mężczyzn. Trafił do więzienia

REKLAMA

Gostynińscy policjanci przyjęli zgłoszenie od 32-latka, który powiadomił ich, że goni go dwóch mężczyzn. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że zgłaszający był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.

Jak poinformował w środę rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie mł. asp. Paweł Klimek, do zdarzenia doszło dzień wcześniej, gdy dyżurny przyjął zgłoszenie od 32-latka. Mężczyzna informował, że goni go dwóch nieznajomych mężczyzn i potrzebuje pomocy.

REKLAMA

Pod wskazanym w zgłoszeniu adresem policjanci zastali zgłaszającego 32-latka. Ten miał się schować przed mężczyznami, którzy mieli go gonić w polu kukurydzy – przekazał mł. asp. Klimek.

Dodał, iż w trakcie przeprowadzanej interwencji funkcjonariusze sprawdzili dane zgłaszającego w bazach danych. Gdy okazało się, że 32-latek jest poszukiwany przez sąd, natychmiast został zatrzymany. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.