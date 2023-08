Bąkiewicz zapowiada „rozliczenie Niemców”. Powstaje komitet

REKLAMA

Powstaje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #RozliczaMyNiemców. „Niemcy muszą zapłacić nam za 6 milionów zabitych polskich obywateli, 200 tysięcy porwanych polskich dzieci, za zrównane z ziemią polskie miast” – powiedział podczas konferencji Robert Bąkiewicz.

– Niemcy muszą zapłacić nam za 6 milionów zabitych polskich obywateli. Musza zapłacić nam za 200 tysięcy porwanych polskich dzieci. Muszą zapłacić nam za zrównane z ziemią polskie miasta, w tym Warszawę. Muszą zapłacić nam za bestialstwo i barbarzyństwo, za łapanki, masowe egzekucje, gazowanie i palenie żywcem ludzi – powiedział podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek przed pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie, Robert Bąkiewicz.

– Niemcy są odpowiedzialne za kradzież prawie połowy dorobku kulturowego państwa polskiego. Wielowiekowych zasobów, które do tej pory nie zostały zwrócone – podkreślił Bąkiewicz.

– Dlatego dziś podejmujemy inicjatywę obywatelską, która jest wsparciem dla państwa polskiego w egzekucji tego długu od Niemiec. Ta inicjatywa jest również wykazaniem, że polscy obywatele chcą sprawiedliwości, moralnej, dziejowej i historycznej – stwierdził.

– Dlatego za chwilę będziemy składali dokumenty, które będą rejestrowały obywatelski komitet ustawodawczy – podsumował Bąkiewicz.

Obywatelski projekt ustawy, o którym była mowa na konferencji, zakłada zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, dodając dwa punkty. Pierwszy zakłada, że rząd Polski będzie musiał 1 września każdego roku składać raport na temat tego, co zrobił, aby odzyskać reparacje od Niemiec. Drugi – będzie zobowiązywał rząd do przedstawienia w Sejmie planów dotyczących reparacji na kolejny rok.

– Chciałbym zaapelować do wszystkich polskich patriotów, bez względu na barwy polityczne, o włączenie się w tę inicjatywę, dlatego, że jest to kwestia, która powinna nas łączyć a nie dzielić – mówił Bąkiewicz.

– Wszyscy razem powinniśmy wywierać presję na Republikę Federalną Niemiec, tworzyć w Polsce atmosferę dla tego typu działań polskiego rządu. Niemcy muszą zapłacić Polsce odszkodowania i reparacje – podkreślił.”

I przypomniał: – Dzisiaj raport ministra Mularczyka i jego zespołu mówi o tym, że Polsce należy się 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Zgodnie z zapisami konstytucji, grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu przysługuje inicjatywa ustawodawcza. Komitet inicjatywy ustawodawczej, który może utworzyć co najmniej 15 osób, występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu ustawy. Komitet posiada osobowość prawną z chwilą przyjęcia przez marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu z podpisem 1000 obywateli popierających projekt. Kolejnym krokiem jest zebranie 100 tys. podpisów osób popierających projekt ustawy.

Dziś zarejestrowaliśmy w @KancelariaSejmu obywatelski komitet ustawodawczy #RozliczamyNiemców i przekazaliśmy pierwszy 1000 podpisów. Ustawa wprowadzi zobowiązanie dla rządu Rzeczpospolitej do przedstawienia corocznego raportu (1 września każdego roku) o postępach w odzyskaniu… pic.twitter.com/Q7OvHKWRUc — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) August 11, 2023