Biały Dom zwrócił się do Kongresu o kolejne miliardy na pomoc Ukrainie

Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu wydatków zawierającego łącznie ponad 20 mld dolarów na pomoc wojskową i gospodarczą dla Ukrainy. W skład wniosku po raz pierwszy weszły też środki na zakup broni dla Tajwanu.

Jak wynika z listu opublikowanego przez Urząd Zarządzania i Budżetu (OMB), Biały Dom zwrócił się o uchwalenie dodatkowych 13 miliardów dolarów na wydatki związane z pomocą wojskową Ukrainie oraz ponad 8,5 mld na pomoc gospodarczą oraz humanitarną.

„Prezydent potwierdził, że będziemy wspierać Ukrainę, kiedy broni ona swojej suwerenności, tak długo, jak to konieczne. (…) Administracja zwraca się o dodatkowe fundusze na pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną, która wesprze Ukrainę, jak i kraje oraz ludzi na całym świecie dotkniętych niesprowokowaną i brutalną inwazją Ukrainy” – napisała w liście do spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy’ego dyrektor OMB Shalanda Young.

Administracja zwróciła się m.in. o 4,5 mld na uzupełnienie arsenału sił USA i 5 mld na program Ukrainie Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA kupują broń dla Ukrainy bezpośrednio od producentów.

W skład tej pomocy wojskowej wchodzi też m.in. miliard dolarów na program Foreign Military Financing (FMF), w ramach którego USA udzielają państwom grantów i pożyczek na zakup amerykańskiej broni. Obok Ukrainy i państw NATO według wniosku z programu po raz pierwszy w historii miałby skorzystać również Tajwan. W ubiegłym tygodniu Biały Dom po raz pierwszy przekazał Tajwanowi broń ze składów sił USA.

Ponadto wniosek zakłada też wydatki 200 mln dolarów na zwalczanie „wrogich działań [Grupy] Wagnera i innych rosyjskich podmiotów” w Afryce, a także 3,3 mld na pożyczki dla krajów dotkniętych efektami rosyjskiej agresji oraz jako alternatywa dla finansowania oferowanego przez Chiny. Biały Dom zwrócił się też o dodatkowe 12 mld na odpowiedź na klęski żywiołowe wewnątrz USA.

Mimo coraz głośniejszej krytyki pomocy dla Ukrainy, głównie ze strony skrajnie prawicowych kongresmenów, przedstawiciele administracji zapewniali, że Kongres uchwali potrzebne środki.

Jak dotąd Kongres uchwalił – za każdym razem znaczącą większością głosów z obu partii i za każdym razem wykraczając poza kwoty wnioskowane przez Biały Dom – cztery takie pakiety o łącznej wartości ponad 107 mld dolarów. Tylko część z tych środków była przeznaczona na bezpośrednią pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy, bo w skład pakietów wchodziły też m.in. wydatki na uzupełnienie uzbrojenia sił USA, broń dla sojuszników Ameryki i inne powiązane kwestie. Wartość obiecanej dotąd i przekazanej przez USA broni dla Ukrainy to ponad 43 mld dolarów.

Według Pentagonu obecne środki mają wystarczyć do końca obecnego roku fiskalnego, tj. do końca września. Administracja wciąż ma do dyspozycji m.in. 6 mld dolarów w ramach mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), w ramach którego uzbrojenie przekazywane jest bezpośrednio z magazynów USA, oraz 600 mln w ramach Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), polegającego na zakupie uzbrojenia dla Ukrainy od producentów broni i innych państw.

„Jesteśmy pewni, że będziemy w stanie wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba” – zadeklarował w czwartek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder, pytany o dostępne środki.