Coraz mniej Ukraińców ocenia postawę Polaków wobec siebie jako bardzo pozytywną

W 2022 roku blisko 40 proc. respondentów oceniało postawę Polaków wobec siebie jako bardzo pozytywną. W tym roku ten odsetek znacznie spadł, a relacje w odczuciu osób z Ukrainy stały się bardziej neutralne – wynika z raportu przygotowanego przez ogólnopolską agencję badawczą Openfield.

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego 2022 r. do 1 sierpnia 2023 roku granicę ukraińsko-polską przekroczyło 13,8 mln osób. Szacuje się, że dziś w Polsce przebywa ok. 3 mln obywateli Ukrainy. Połowa z nich przybyła po wybuchu wojny na Ukrainie, ale połowa była w Polsce już przed agresją Rosji.

– Procesy migracyjne są bardzo dynamiczne, dlatego niezbędne jest regularne ich monitorowanie. W Polsce nie mamy polityki migracyjnej, brakuje u nas przede wszystkim rzetelnych danych dotyczących liczby, cech demograficznych, wykształcenia przybywających do nas osób. Bez tej wiedzy prowadzenie polityk dotyczących migracji nie jest możliwe – powiedziała cytowana w komunikacie dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Politechniki Opolskiej.

– Nasz cel to nie tylko obserwacja bieżących zjawisk, ale również próba uchwycenia pewnych zachowań, które mogą pojawić się w przyszłości w kontekście napływu imigrantów z innych krajów – przekazał CEO agencji badawczej Openfield, Maciej Maj.

Naukowcy zdecydowali się wrócić do swojego wcześniejszego badania, zrealizowanego w marcu, kwietniu i maju 2022 r. Pytali w nim respondentów m.in. o ich sytuację na rynku pracy, posiadanie znajomych i rodziny w Polsce, miejsce zamieszkania, znajomość języka polskiego, trudności, z jakimi musieli się zmierzyć po przyjeździe do Polski oraz plany na przyszłość. Te same pytania zadali ponownie teraz, dodając do grupy ankietowanych migrantów wojennych i uzupełniając listę m.in. o kwestie związane z dochodami, wydatkami i ich strukturą.

Jak wynika z badania, coraz więcej (ponad 50 proc.) Ukraińców przebywających w Polsce pracuje. Większość intensywnie uczy się języka polskiego, podnosząc poziom jego znajomości (poziom B1 z 5,7 proc. wzrósł do 23,4 proc.).

W 2023 r. zatrudnionych było ponad 50 proc. respondentów (w 2022 r. było to 30 proc. badanych). Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że pracę znalazła samodzielnie.

Ponadto zmniejszył się udział respondentów, którzy twierdzili, że nie mają bliskich osób w Polsce – w przypadku uchodźców blisko 37 proc. deklaruje posiadanie bliskiej rodziny w naszym kraju.

W kwestii finansów, największą część wydatków badanej grupy pokrywają wydatki na mieszkanie (opłaty za wynajem oraz opłaty za media), a w dalszej kolejności na żywność.

Z deklaracji badanych wynika, że opłaty za mieszkanie stanowią prawie połowę wydatków w skali miesiąca.

W pierwszej edycji badania, czyli w 2022 roku, blisko 40 proc. respondentów oceniało postawę Polaków wobec siebie jako bardzo pozytywną. W tym roku ten odsetek znacznie spadł – poniżej 10 proc. Relacje w odczuciu osób z Ukrainy stały się bardziej neutralne.

Pełen raport o Ukraińcach w Polsce, zatytułowany „Tacy sami czy jednak inni?”, dostępny w tym miejscu.