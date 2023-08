Janusz Korwin-Mikke: Składam zawiadomienie do prokuratury na Niedzielskiego [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. byłego już ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Radosna nowina. O Panie Adanie Niedzielskim nie muszę już mówić „Jego Ekscelencja”, bo przestał być ministrem – rozpoczął krótkie nagranie Korwin-Mikke.

– Ale to nie koniec moich działań w tym zakresie, bo składam doniesienie do prokuratury o ludobójstwo – zapowiada prezes-założyciel partii Nowa Nadzieja.

– To jest w ogóle skandal, że w Polsce można zabić 200 tysięcy ludzi – czy prawie 200 tysięcy ludzi – przez odmawianie im dostępu do szpitala i to jest bezkarne. Można zrobić powstanie, w wyniku czego ginie 200 tysięcy i to jest bezkarne – stwierdza polityk.

– Jak mówił tow. Stalin, jak się zabije jednego człowieka to jest tragedia, dramat. A 200 tysięcy to jest statystyka. Otóż tak nie będzie – zapowiedział Janusz Korwin-Mikke.

Nestor polskiej prawicy wolnościowej już wcześniej zapowiadał, że nie zamierza odpuszczać Niedzielskiemu.

„Na pewno nie zapomnimy p. Niedzielskiemu jego działań w roli ministra zdrowia. Na pewno nie damy mu się schować i udawać, że nic się nie stało. Na pewno nie odpuścimy mu. Dzień i noc będzie się tłumaczył w prokuraturze. Panie Niedzielski, ma Pan teraz się czego obawiać!” – napisał prawicowy poseł na swoim Twitterze tuż po ogłoszeniu dymisji ministra.