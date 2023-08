Krzysztof Bosak: PiS strzela do własnej bramki

REKLAMA

Prezes PiS Jarosław Kaczyński proponując pytanie o wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw strzela niejako do własnej bramki, bo to PiS jest odpowiedzialne za wyprzedaż majątku państwowego, przykładem jest Lotos – uważa szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak.

15 października odbędą się wybory parlamentarne. Wraz z nimi PiS chce zorganizować referendum, w którym, według nieoficjalnych informacji medialnych, zadane mają zostać cztery pytania.

REKLAMA

Jarosław Kaczyński wyjawił już, jak będzie brzmiało pierwsze pytanie: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”.

Krzysztof Bosak, komentując dla PAP pytanie referendalne powiedział, że „przede wszystkim, jeżeli chcemy rozmawiać o kwestii prywatyzacji to powinno być rozróżnienie na spółki strategiczne i wszystkie pozostałe”.

– I w zakresie tych pozostałych są jeszcze setki spółek, które nie mają strategicznego znaczenia, które są przechowalnią kadr i które już dawno powinny być sprywatyzowane, bo po prostu generują straty albo blokują prawidłowe zarządzanie majątkiem należącym do skarbu państwa – powiedział poseł Konfederacji.

Według niego, „jeżeli to pytanie miałoby być sensowne to po pierwsze powinno dotyczyć nie przedsiębiorstw państwowych, tylko spółek Skarbu Państwa”.

– Przedsiębiorstw państwowych mamy w Polsce około dwudziestu i to jest taki relikt PRL. Ja domyślam się, że Jarosław Kaczyński miał na myśli spółki Skarbu Państwa, a nie przedsiębiorstwa państwowe. Chyba, że chodzi tylko o przedsiębiorstwa państwowe, to ich jest bardzo mało i wtedy to pytanie jest bez sensu – stwierdził Bosak.

Jego zdaniem „prezes PiS proponując takie pytanie strzela niejako do własnej bramki, bo to Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za wyprzedaż majątku państwowego”. – Dla przykładu mam na myśli dużą część aktywów Lotosu – dodał Bosak.

– My w Konfederacji uważamy, że spółki strategiczne powinny być własnością Skarbu Państwa, powinny być kontrolowane kapitałowo spółki o strategicznym znaczeniu. Natomiast wszystkie pozostałe powinny być zarządzane rynkowo. Nie ma powodu, żeby zajmowali się tym urzędnicy, jeżeli nie mają one strategicznego znaczenia – powiedział poseł Konfederacji.

W kolejnych dniach – 12, 13 i 14 sierpnia – PiS ma ujawnić trzy kolejne pytania referendalne. 16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu; zgodnie z harmonogramem, ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.