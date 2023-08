Płonie magazyn nieopodal rezydencji Putina [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Płonie magazyn w miejscowości Odincowo, położonej na zachód od Moskwy między rezydencją Władimira Putina w Nowo Ogariowie i moskiewskim lotniskiem Wnukowo.

Nie podano co było powodem pożaru, z którym walczą strażacy.

Powołując się na służby ratownicze TASS pisze, że ok. północy czasu moskiewskiego (godz. 23 w Polsce) pożarem objęta była powierzchnia ok. 2 tys. metrów kwadratowych

Jak pisze Reuters powołując się na TASS, magazyn znajduje się w odległości ok. 6,5 km od rezydencji Putina.

W tym tygodniu władze rosyjskie informowały o dwóch atakach dronów na Moskwę utrzymując, tak jak w przypadkach wcześniejszych ataków, że dokonały ich siły ukraińskie. Kijów oficjalnie tego nie potwierdza.

Odintsovo, Moscow region. What is going on?! 🔥

According to preliminary data, reportedly a warehouse on Severnaya Street is on fire pic.twitter.com/n0kdqzpkt4

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2023