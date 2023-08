Trzecia Droga nie wystawi żadnego z liderów w Warszawie

REKLAMA

Trzecia Droga odsłania karty i informuje o niektórych „jedynkach” na listach wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Szymon Hołownia nie zdecydowali się na start z Warszawy, skąd zazwyczaj startują liderzy partii politycznych.

Być może brak startu z Warszawy liderów Trzeciej Drogi to oznaka strachu, bowiem PSL zazwyczaj nie zdobywał tam mandatu. W ostatnich wyborach udało się to jednak Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu i była to pierwsza taka sytuacja w historii ludowców, licząc od wyborów w 1991 roku.

„Jedynką” Trzeciej Drogi w Warszawie będzie Michał Kobosko z Polski 2050.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na start z Tarnowa – z tego okręgu kandydował również w 2019 roku.

Szymon Hołownia z Polski 2050 będzie startował z Białegostoku – swojego miasta rodzinnego.

Listę w Płocku otworzy wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a w Radomiu poseł Mirosław Maliszewski.

Pierwsze miejsce w Nowym Sączu należeć będzie do poseł Urszuli Nowogórskiej. „Jedynką” w Koszalinie ma być Radosław Lubczyk, a w Gdyni Marek Biernacki.

Pierwsze miejsce na liście w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, w Kaliszu Andrzej Grzyb, a w Pile Krzysztof Paszyk.

W Kielcach numerem jeden najprawdopodobniej będzie poseł Czesław Siekierski, w Sieradzu poseł Paweł Bejda, a w okręgu szczecińskim Jarosław Rzepa.

Pewna pierwszego miejsca na liście w Olsztynie może być wiceszefowa PSL Urszula Pasławska.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że na listach zabraknie europosła Adama Jarubasa, który pełni funkcję szefa sztabu wyborczego PSL. Nie będzie też posła Jana Łopaty, który wcześniej startował z okręgu lubelskiego. Wycofuje się z polityki.

Parlamentarzyści Polski 2050 będą „jedynkami” w swoich rodzimych okręgach: Joanna Mucha w Lublinie, Paulina Hennig-Kloska w okręgu Gniezno-Konin, Michał Gramatyka w Katowicach, Mirosław Suchoń w Bielsku-Białej, a Paweł Zalewski w okręgu podwarszawskim. Pierwsze dwa miejsca w Łodzi również mają należeć do polityków Polski 2050.