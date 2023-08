Wróci jeszcze normalne lato? Termometry wskażą nawet 34℃

REKLAMA

Jest jeszcze szansa na to, że normalne lato wróci do Polski. W kilku regionach mogą nawet pojawić się upały. Wszystko dzięki antycyklonowi Lotte.

Piątek będzie jeszcze charakteryzował się małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a więcej chmur pojawi się jedynie na północy Polski.

Najzimniej będzie na Nizinie Szczecińskim (ok. 21℃). W innych regionach kraju już cieplej – 23/24℃ w centrum do nawet 24/25℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Wróci normalne lato?

W sobotę powinno się już rozpogodzić i tylko na północnym zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, a wieczorem pojawi się deszcz.

Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie – ok. 23℃. W centrum ociepli się do ok. 27℃, a na Dolnym Śląsku można liczyć nawet na 30℃.

Niedziela będzie jeszcze cieplejsza, a termometry pokażą od 25℃ na Pomorzu, przez 29℃ w centrum kraju, do 32℃ na Podkarpaciu. Na północy może popadać. Na południowym zachodzie i w centrum możliwe są także burze z gradem i opadami rzędu 30 l/mkw.

Na początku następnego tygodnia będzie już dużo cieplej – od 28℃ na północy, przez 30℃ w centrum kraju, do 33℃ na Śląsku. Rozpogodzi się i tylko na Pomorzu może wystąpić deszcz.

We wtorek termometry pokażą od 27℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 33℃ w centrum kraju, do nawet 34℃ na Podkarpaciu. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem.