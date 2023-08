Złoty umocnił się wobec głównych walut

REKLAMA

W piątek ok. godz. 17.05 polska waluta zyskała na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,43 zł, dolar 4,04 zł, a frank szwajcarski blisko 4,62 zł.

W środę ok. godz. 17.05 złoty umocnił się o 0,36 proc. względem euro, do 4,43 zł; o 0,11 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,04 zł i o 0,08 proc. względem franka szwajcarskiego, do blisko 4,62 zł.

W piątek ok. godz. 8.20 ok. euro kosztowało blisko 4,45 zł, dolar 4,04 zł, a frank ok. 4,62 zł.

(PAP)