Szczęść Boże, płoną loże. „Wiele historii kryje się w tej sali” [FOTO]

W minionym tygodniu doszło do pożaru w budynku loży masońskiej w USA. W poniedziałek rano w Cave City w stanie Kentucky w USA interweniowała straż pożarna.

Zgłoszenie o pożarze miało wpłynąć do straży pożarnej o godz. 7:35 rano. Po przybyciu na miejsce odkryto dym i płomienie w piwnicy pod budynkiem loży.

Jak przekazano, to właśnie tam rozpoczął się pożar. Reakcja straży sprawiła, iż ograniczono ogień do kuchni i jadalni, ratując cały budynek, w którym jednakże doszło do poważnych szkód spowodowanych przez dym i ogień.

„Wiele historii kryje się w tej sali”

Na miejscu zjawili się członkowie loży masońskiej, by zebrać to, co pozostało po pożarze. Sekretarz loży, JR Poynter, powiedział, iż jest wdzięczny za czas reakcji. Stwierdził, że podczas pożaru zwęglone zostały głównie ściany piwnicy.

– Zasadniczo były to głównie szkody spowodowane dymem, a to dzięki lokalnej straży pożarnej – powiedział. – Byli na miejscu, gdy tu dotarłem.

– Uratowali budynek, który stoi tu od dłuższego czasu. Wiele historii kryje się w tej sali loży lub w zakonie masońskim – podkreślił.

Co było przyczyną pożaru?

Szef batalionu straży pożarnej w Cave City przekazał, iż dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru wciąż trwa. Jak się okazuje pożar w piwnicy loży masońskiej wzbudził duże zaniepokojenie, gdyż zareagowały na niego również straże pożarne z Horse Cave, Park City i Hiseville.

Wydaje się, iż przyczyną pożaru nie było podpalenie. Jak podają media ostatecznie nie ustalono jeszcze, co spowodowało pojawienie się ognia, ale zdaje się, iż źródłem pożaru była kuchnia.