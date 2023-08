Wypadek łodzi z nielegalnymi imigrantami. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

REKLAMA

Do co najmniej sześciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wywrócenia się na kanale La Manche łodzi z nielegalnymi imigrantami – poinformowały w sobotę wczesnym popołudniem władze francuskie. Uratowano ponad 50 osób.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której bierze udział pięć statków francuskich, dwa brytyjskie i helikopter, nadal trwa. Do wypadku doszło ok. 5 rano czasu polskiego w pobliżu przylądka Gris-Nez na północnym wybrzeżu Francji.

Początkowo informowano o jednej osobie zmarłej oraz pięciu, które w poważnym stanie zostały przetransportowane helikopterem do szpitala w Calais w północnej Francji. Do Calais przewieziono także 37 spośród uratowanych osób.

Jak podają brytyjskie media, powołujące się na władze francuskie, w momencie, gdy doszło do wypadku, co najmniej kilka łodzi z nielegalnymi imigrantami próbowało przepłynąć kanał La Manche.

Od początku tego roku do 10 sierpnia włącznie do Wielkiej Brytanii przedostało się w ten sposób 15 826 osób, co jest liczbą o ok. 14 proc. niższą niż w tym samym okresie zeszłego roku, który był pod tym względem rekordowy. W czwartek do Wielkiej Brytanii dopłynęło 755 nielegalnych imigrantów, co jest najwyższym dobowym bilansem w tym roku.