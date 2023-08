PiS dogada się z „totalną opozycją”? Samodzielnie nie stworzą rządu bez Konfederacji. Najnowszy sondaż

REKLAMA

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 34,3 proc. badanych, na KO – 28,6 proc., na Konfederację – 14,9 proc., na Trzecią Drogę – 10,8 proc., a na Nową Lewicę – 9,0 proc. – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy.pl.

Według sondażu Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie) oraz Kukiz’15 mogłaby liczyć na głosy 34,3 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania); Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) – na poparcie 28,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.); Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – na 14,9 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt. proc.).

10,8 proc. respondentów zadeklarowało poparcie dla Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL – spadek o 0,4 pkt. proc.), a 9,0 proc. – dla Nowej Lewicy (wzrost o 0,5 pkt. proc.), a 2,4 proc. wybrało opcję „inni”.

Zgodnie z wyliczeniami Estymatora oznacza to, że Zjednoczona Prawica miałaby 188 mandatów, KO – 137 mandatów, Konfederacja – 63, Trzecia Droga – 43, Nowa Lewica – 28, inni – 1. Do większości rządowej potrzebna jest połowa plus 1 posłów czyli 231. W powyższym układzie bez Konfederacji ani PiS samodzielnie ani „totalna opozycja” bez PiS nie będą w stanie utworzyć rządu. PiS musiałby powiedzieć się władzą z Hołownią/PSLem lub z KO.

Frekwencja wyborcza – według badania – wyniosłaby 54 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 sierpnia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.