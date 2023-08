Starożytne izraelskie artefakty w posiadłości Trumpa. Były prezydent zapowiedział, co zrobi

REKLAMA

Izraelskie media donoszą, że starożytne zabytki wysłane z Izraela do Stanów Zjednoczonych cztery lata temu w ramach krótkoterminowej współpracy i przeznaczone do wystawienia podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Białym Domu w grudniu 2019 roku trafiły do posiadłości p. Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

Antyki, w tym starożytne ceramiczne lampy, będące częścią izraelskiej kolekcji skarbów narodowych, zostały wysłane do Waszyngtonu za zgodą ówczesnego dyrektora Izraelskiego Urzędu do spraw Starożytności, p. Izraela Hassona.

Ostatecznie lampy nie zostały wystawione ze względu na obawy USA, że mogły zostać zabrane z okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. Eksponaty miały zostać zwrócone za pośrednictwem specjalnego kuriera, jednak przeszkodził temu wybuch pandemii COVID-19 na początku 2020 roku i przedmioty z Izraela utknęły w USA, ponieważ urzędnicy nie chcieli ryzykować korzystania z regularnych kanałów transportowych w celu zwrotu zabytków.

P. Saul Fox, główny amerykański darczyńca urzędu ds. zabytków, który uczestniczył w obchodach święta w 2019 roku z p. Trumpem, został poproszony o opiekę nad przedmiotami do czasu ich bezpiecznego zwrotu.

Izraelscy urzędnicy dowiedzieli się niedawno, że antyki ostatecznie trafiły do posiadłości byłego prezydenta na Florydzie, a agenci FBI widzieli tam i izraelskie skarby. Nie wiadomo, w jaki sposób trafiły do prywatnej posiadłości p. Trumpa i czy były prezydent był tego świadomy.

Urząd ds. zabytków powiedział, że nie ma żadnych roszczeń wobec p. Donalda Trumpa i że urzędnicy zarówno z USA, jak i z Izraela współpracują, aby zwrócić przedmioty do ich właściwego miejsca. P. Donald Trump zapowiedział, że zwróci Izraelowi starożytne artefakty.

