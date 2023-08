Kijów grozi Jerozolimie. „Izraelskie władze nigdy nie udzieliły żadnej prawdziwej pomocy”

REKLAMA

Ukraina może wykluczyć Izrael z formatu Ramstein, koordynującego pomoc zbrojeniową dla Kijowa – podał Kyiv Post. Źródła portalu oceniły, że Izrael nie udzielił Ukrainie pomocy, a informacje zdobyte podczas posiedzeń grupy może wykorzystywać w swoich interesach.

Ukraina rozpatruje możliwość zniesienia ruchu bezwizowego z Izraelem i zawnioskuje o wyłączenie tego kraju ze spotkań formatu Ramstein w związku z jego „nieprzyjaznymi działaniami wobec Ukrainy i prorosyjskim stanowiskiem na arenie międzynarodowej” – napisał Kyiv Post, powołując się na źródła.

– Izraelskie władze nigdy nie udzieliły żadnej prawdziwej pomocy – oceniło źródło w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. – Zamiast tego informacje pozyskane podczas spotkań Izrael wykorzystuje w swoich interesach – dodało źródło.

Według Kijowa istnieje „prawdziwe niebezpieczeństwo”, że informacje omawiane z Izraelem na spotkaniach Ramstein „prawdopodobnie znajdą się w posiadaniu państwa agresora”.

Kyiv Post podkreślił, że doniesienia o możliwym zniesieniu ruchu bezwizowego pojawiły się na tle trwających dyplomatycznych przepychanek między dwoma krajami.

Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk powiedział, że ok. 10 proc. ukraińskich turystów jest deportowanych z Izraela bez wyjaśnienia. Skrytykował też zakończenie świadczeń medycznych dla ukraińskich uchodźców w tym kraju.

Izrael próbuje uzyskać gwarancje bezpieczeństwa dla dziesiątek tysięcy pielgrzymów, którzy co roku udają się na Ukrainę do miasta Humań na żydowski Nowy Rok, Rosz Haszana – przekazało źródło. Strona ukraińska zaapelowała, by chasydzi powstrzymali się przed przyjazdem ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie. W tym roku Rosz Haszana jest obchodzone w dniach 15-17 września.

Grupa kontaktowa ds. wsparcia obronnego Ukrainy, zwana grupą Ramstein, została zawiązana 26 kwietnia 2022 roku w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Jest to międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Kijowa.