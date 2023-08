Mieszkanie Plus minus prąd = flagowy program rządu PiS. Koszmar mieszkańców rządowego osiedla

REKLAMA

Mieszkańcy osiedla Mieszkanie Plus przy ul. Puszczyka w Gdyni nie mają łatwego życia. W zimie ogrzewanie, a teraz prąd. Miał być raj na ziemi, a wyszła szkoła przetrwania.

Osiedle powstało w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Schody zaczęły się już na starcie, bowiem lokale oddano mieszkańcom z blisko dwuletnim opóźnieniem. Większość mieszkańców zdecydowała się na tzw. najem z dojściem do własności. I tu także pojawiły się problemy, bowiem dwa lata po wprowadzeniu się mieszkańcy otrzymali propozycje warunków finansowych – wówczas okazało się, że proponowane im kwoty są znacznie wyższe niż na początku zapowiadano.

Koszmar mieszkańców

Od czwartku w częściach wspólnych budynków nie ma prądu. Według mieszkańców jest efekt nieopłacenia rachunków. Zarządzająca osiedlem spółka PFR Nieruchomości twierdzi natomiast, że doszło do nieuprawnionego odłączenia.

Jeden z mieszkańców osiedla w rozmowie z mediami relacjonował, że już dwa tygodnie temu pracownik Energii miał odłączyć zasilanie na osiedlu, jednak nie posiadał klucza pasującego do przyłącza.

– Tym razem klucze już pasowały. Chyba nawet zostały w tym celu wymienione zamki – mówił cytowany przez portal trójmiasto.pl mężczyzna.

Obecnie mieszkańcy borykają się z brakiem oświetlenia na klatkach schodowych, niedziałającymi windami. Co więcej, na osiedle nie można wjechać ani z niego wyjechać, ponieważ szlabany są opuszczone.

– Spółka zarządzająca twierdzi, że wszystko jest zapłacone, a my już ustaliliśmy, że to nieprawda. Tak samo było w zimie, kiedy odłączono nam ogrzewanie – przekazał mieszkaniec osiedla.

Taką wersję wydarzeń potwierdza także wpis w „Raporcie z Trójmiasta”.

„W dniu wczorajszym tj. 10.08.2023 od godziny 14:00 Mieszkańcy Osiedla Mieszkanie Plus

przy ul. Puszczyka w Gdynia pozbawienie są prądu na częściach wspólnych osiedla.

O godzinie 14:00 przyjechali pracownicy Energa Obót odłączyć osiedle od dostępu do prądu. Efekty widać natychmiast, szlabany na parkingi nie działają, Mieszkańcy nie mogą wyjeżdżać ani wjeżdżać na swoje opłacane miejsca parkingowe” – czytamy.

„Windy nie działają – na osiedlu mieszka wiele osób z małymi dziećmi i osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Możecie powiedzieć ale przecież są schody! A no są, ale na klatkach nie ma żadnych okien czego efektem jest głęboka ciemność, człowiek sam idąc latarką oświetli drogę a kobieta znosząca wózek z dzieckiem?” – dodano.

Dalej użytkownik wskazuje, że oświetlenia nie ma także na parkingach, a mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Podkreślił też, że „regularnie płacimy nie małe pieniądze a nie mamy pojęcia jak PFR Nieruchomości rozdysponowuje nasze pieniądze!”.

To nie pierwszy raz

Odcięcie prądu nie jest jednak pierwszym poważnym problemem. „W zeszłym roku zimą OPEC odciął nam ogrzewanie i ciepłą wodę przez zadłużenie. Teraz prąd!

PFR Nieruchomości na nasze prośby o przedstawienie faktur oraz ich płatności nie odpowiada, nie chcą dać nam do wglądu jak by nie patrzeć naszych wydatków bo za to wszystko płacimy my, mieszkańcy” – czytamy.

– Z naszych wyliczeń wynika, że wszyscy odprowadzamy około 60 tys. czynszu miesięcznie, tym czasem nikt tu nic nie kosi, nie podlewa, nie otrzymujemy żadnych informacji, jak wydatkowane są nasze pieniądze – wskazał cytowany przez trójmiejski portal mieszkaniec.

PFR Nieruchomości komentuje

Jak podkreśla portal, mieszkańcy osiedla Mieszkanie Plus są tylko najemcami lokali, a prawo do uzyskania takich informacji mają właściciele nieruchomości lub członkowie spółdzielni.

Do tej kwestii odniosła się dyrektor Biura Prasowego PFR Nieruchomości Ewa Syta.

– Nadzór nad zarządzaniem może sprawować wspólnota mieszkaniowa. Jej powołanie jest możliwe po wykupieniu mieszkania na własność. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej wynika z przepisów i następuje z chwilą, w której wyodrębniono pierwszy lokal mieszkalny i przeniesiono jego własność na podmiot różny od dotychczasowego właściciela nieruchomości – wyjaśniła.

Jednocześnie Syta utrzymuje, że odłączenie prądu nastąpiło bezprawnie, a teraz trwa przywracanie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków. – Jednocześnie wzywamy Energę Operator, dostawcę energii elektrycznej, do złożenia pilnych wyjaśnień w zakresie zaistniałej sytuacji. Wszystkie otrzymane od dostawcy rachunki są bowiem regulowane na bieżąco – poinformowała.

Odnosząc się do przerw w dostawie ciepła stwierdziła natomiast, że były one „wynikiem powstałej awarii”.

Energa Operator natomiast uchyla się od komentarza. W rozmowie z lokalnym portalem przedstawiciel spółki podkreśliła, że nie jest upoważniona do udzielania mediom informacji o płatnościach i rozliczeniach z klientami. Redakcja portalu Trojmiasto.pl otrzymała jednak „potwierdzenie, że nie jest to odłączenie wynikające z naprawy jakiejkolwiek awarii”.

W maju minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przyznał, że flagowy program rządu PiS – czyli Mieszkanie Plus – nie sprawdził się. Rządzący wycofują się z jego realizacji.