W zielonym AMOKU! Każde drzewo w stolicy będzie mieć „paszport”

Władze Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, poinformowały, że każde drzewo w mieście będzie mieć dokument tożsamości i osobistego opiekuna; to element przekształcania miasta w zielone płuca kraju – poinformowała agencja informacyjna Fergana.

Jak poinformowało biuro hokima Taszkentu (odpowiednik mera – PAP), do 2030 r. powierzchnia terenów zielonych w Taszkencie ma wzrosnąć z obecnych 900 do 5 tys. hektarów. Proces ten będzie stopniowo przyspieszany: w 2024 r. powierzchnia zostanie zwiększona o 300 hektarów, w 2025 r. – o tyle samo, w 2026 r. – o 500, a następnie o 600, 700, 800 i 900 hektarów.

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew ogłosił plany zwiększenia powierzchni terenów zielonych w stolicy Uzbekistanu do 5 tys. hektarów podczas ostatniej kampanii wyborczej. Każdego roku w całym mieście sadzonych będzie co najmniej milion drzew ozdobnych i owocowych. Utworzonych zostanie wiele nowych parków.

W listopadzie 2021 r. Uzbekistan uruchomił program „Zielona Przestrzeń”, w ramach którego w ciągu pięciu lat ma zostać posadzonych miliard drzew. Już trzy miesiące później Mirzijojew ogłosił, że w ramach programu doszło do wielu nieprawidłowości i zafałszowań dotyczących faktycznej ilości posadzonych roślin. Szkody wynikające z błędów przy sadzeniu roślinności i niewłaściwej opieki nad nimi sięgnęły miliona USD – przypomina Fergana.

Od listopada 2019 r. w Uzbekistanie obowiązuje moratorium na wycinkę drzew i krzewów, a od stycznia 2022 r. zaostrzono kary za jego naruszenie. Mimo to w samym tylko 2022 r. pracownicy Inspektoratu Kontroli w Sferze Ekologii i Ochrony Środowiska ujawnili 4673 przypadki nielegalnej wycinki drzew i krzewów; wymierzono grzywny liczone w setkach tysięcy dolarów.

26 lipca prezydent Mirzijojew wydał dekret stanowiący, że stolica kraju – Taszkent – ma do 2030 roku wejść do „czołowej 50-ki miast świata, w których żyje się najlepiej” według listy Economist Intelligence Unit. Taszkent ma zostać do tego czasu przekształcony w „megalopolis z czystym powietrzem”, w którym wszelkie usługi publiczne będą realizowane bez najmniejszych problemów.

Program zakłada też stworzenie „komfortowej infrastruktury drogowej”. Przedsięwzięcie ma kosztować 40 mld USD. Obecnie Taszkent jest sklasyfikowany na 157. miejscu wśród 173 miast na liście.

Uzbekistan to państwo położone w Azji Środkowej. Mieszka w nim około 36 mln ludzi, podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na uprawie bawełny. Kilka milionów Uzbeków pracuje za granicą, głównie w Rosji, a ich przekazy pieniężne stanowią istotny procent PKB kraju.

Od 2016 roku krajem rządzi Mirzijojew, który objął urząd po śmierci sprawującego władzę ponad 25 lat dyktatora Islama Karimowa. Za jego czasów przez 13 lat Mirzijojew pełnił funkcję premiera. Obecny przywódca zainicjował szereg zmian w kraju, w tym zniósł pracę przymusową na polach bawełny, także pracę dzieci. Jednak pomimo pewnego postępu gospodarczego i społecznego, w tym uznania przemocy domowej za czyn zabroniony, rząd nie dopuszcza sprzeciwu wobec swoich postanowień. Istniejąca nieoficjalnie opozycja jest prześladowana, a jej działacze są albo za granicą, albo w więzieniach.

9 lipca w Uzbekistanie odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie, w których zgodnie z przewidywaniami zwyciężył urzędujący przywódca. Głosowanie zostało poprzedzone referendum, które doprowadziło do znaczących zmian w konstytucji kraju. Przyjęte poprawki do ustawy zasadniczej wydłużają kadencję prezydencką z pięciu do siedmiu lat. Pozwalają też urzędującemu szefowi państwa na liczenie kadencji od nowa, tak aby mógł dalej sprawować urząd.

Jedną z ciekawszych inicjatyw ogłoszonych w ostatnim czasie jest dekret z początku sierpnia nakazujący urzędnikom, by do końca roku 200 tys. rodzin opuściło strefę ubóstwa, co pozwoli na zmniejszenie odsetka ludzi ubogich z 14 do 12 proc.