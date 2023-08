Amerykański sąd wydaje precedensowy wyrok w sprawie „prawa do czystego klimatu”

REKLAMA

Szesnastu młodych ludzi w wieku od 5 do 22 lat wystąpiło w roli powodów i pozwało stan Montana, domagając się „konstytucyjnego prawa do czystego i zdrowego środowiska”. Był to pierwszy rozpatrywany w sądach „pozew klimatyczny” w USA i od razu wygrana „Zielonych Khmerów”, których wsparła organizacja Our Children’s Trust.

Rozprawa odbywała się w Helenie w stanie Montana. Sędzia z Montany orzekła w poniedziałek, 14 sierpnia na korzyść powodów. Uznała ich skargę na „prawo do czystego klimatu”, któremu stoi na drodze promowanie przez władze stanowe „przemysłu paliw kopalnych”.

„Prawo do czystego i zdrowego środowiska jest podstawowym prawem chronionym przez (Konstytucję stanu Montana)” – napisała Seeley w uzasadnieniu wyroku. W czasie procesu, młodzi ludzie opowiadali jak „zmiany klimatu wpłynęły na ich życie”. Wyrok sędzi Kathy Seeley daje lokalnej administracji prawo „uwzględniania skutków emisji gazów cieplarnianych dla klimatu”, przy wydawaniu zezwoleń na działalność gospodarczą.

„Powodowie mają fundamentalne, konstytucyjne prawo do czystego i zdrowego środowiska, w tym do klimatu” – pisała „postępowa” sędzia w swoim ponad 100-stronicowym werdykcie. Szesnastu powodów, którzy nie wystąpili o odszkodowanie finansowe, ma od 5 do 22 lat.

Adwokaci stanu Montana argumentowali na rozprawie, że ogólny wkład Montany w globalną emisję gazów cieplarnianych jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu z resztą świata i raczej nie mógł się odbić na zdrowiu, kondycji finansowej i jakości życia młodych powodów. Nie o logikę tutaj jednak chodziło…

Proces odbył się w połowie czerwca w Helenie w stanie Montana (na północy kraju). Wyrok jest precedensowy i może mieć istotne konsekwencje dla przyszłych spraw tego typu, ponieważ w całym kraju wszczęto wiele podobnych procesów.

Źródło: AFP