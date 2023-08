Atak rakietowy na Lwów i Łuck. Są zabici i ranni

REKLAMA

W rosyjskim ostrzale Łucka na zachodzie Ukrainy zginęły trzy osoby, są też ranni – przekazały we wtorek rano lokalne władze. Na skutek ataku na Lwów uszkodzonych zostało ponad sto mieszkań, cztery osoby otrzymują pomoc medyczną – poinformował mer tego miasta Andrij Sadowy.

W Łucku na zachodzie kraju w ostrzale zginęły trzy osoby, są także ranni – przekazał szef władz obwodu wołyńskiego Jurij Pohulajko. Rosyjska rakieta trafiła tam w budynek przedsiębiorstwa przemysłowego.

„Znajduję się w miejscu zdarzenia. Niestety, w wyniku trafienia (pocisku) są ofiary. Zginęły trzy osoby. Kilka poszkodowanych osób jest w szpitalu” – podała wołyńska administracja obwodowa w Telegramie.

Last night, russian terrorists attacked Ukraine with cruise missiles and S-300 missiles.

The Ukrainian air defense destroyed 16 targets.

Houses and a kindergarten were hit in Lviv and its suburbs.

Three people were killed in Lutsk, Volyn region. pic.twitter.com/TWlErVjPpD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 15, 2023