Kinga Duda w wizji Jackowskiego. „Widzę scenę, że jest zmierzch, albo…”

Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce, Krzysztof Jackowski, zobaczył w swojej ostatniej wizji córkę głowy państwa – Kingę Dudę.

Krzysztof Jackowski to mieszkający w niewielkim Człuchowie, miasteczku na granicy Kaszub i Krajny, wieszcz, który jest znany w całej Polsce. Z jego usług korzystała nawet policja podczas poszukiwań zagubionych osób. Miał on przewidzieć m.in. wojnę na Ukrainie.

Teraz jasnowidz mówi o córce Andrzeja Dudy – Kindze. Według wieszcza jego wizja zapowiada ogromną aferę, która niedługo może wypłynąć.



– Dziwne, nie rozumiem tego. Córka za granicą, pierwsze słowo, a drugie to widzę taką scenę, że wbiega na pole pełno ludzi, którzy szybko biegną. Widzę scenę, że jest zmierzch, albo przed świtem, jest ciemnawo. Dużo ludzi biegnie szybko, rozproszeni trochę od siebie, biegną przez pole – opowiada Jackowski.

– Z tego wybuchnie jakaś afera. Najpierw to będzie pokazane, być może sfilmowane, a krótko potem się okaże, że z tego wyniknie totalna afera. To będzie inscenizacja, okaże się to nieprawdziwe i wynikną tłumaczenia, dla jakiego celu to zrobiono. To będzie wyreżyserowana scena – kontynuował jasnowidz podczas swojej transmisji – twierdzi jasnowidz.

Wiele wizji wieszcza się spełniło, ale Jackowskiemu zdarzało się także mylić. Czy tym razem jasnowidz miał rację? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości.