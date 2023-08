Potwierdzono, że Karol III odbędzie przełożoną wizytę we Francji

REKLAMA

Pierwsza oficjalna wizyta króla Karola III we Francji była zaplanowana w marcu. Została przełożona ze względu na zamieszki, które ogarnęły ten kraj i protestom przeciw reformie emerytur. Ostatecznie ustalono teraz, że wizyta brytyjskiego monarchy odbędzie się we wrześniu.

Żadna konkretna data nie została jeszcze ogłoszona przez Pałac Elizejski i oczekuje się, że program wizyty Króla zostanie podany pod koniec tego miesiąca. Warto dodać, że przeciw wizycie monarchy brytyjskiego wypowidało się wielu francuskich polityków lewicy, jak „Zielona” Sandrine Rousseau czy lider Zbuntowanej Francji Jean-Luc Mélenchon.

REKLAMA

Oficjalnie wizytę przełożono wspólnie przez „rządy Francji i Wielkiej Brytanii”, „aby móc powitać Jego Królewską Mość Króla Karola III w warunkach odpowiadających naszym stosunkom przyjaźni” – podawał pałac prezydencki.

Do końca nie wiadomo, czy we wrześniu zostanie utrzymany wcześniejszy program pobytu Karola III we Francji? W marcu monarcha miał brać udział m.in. w wydanym na jego cześć obiedzie zaplanowanym w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego. Osobne programy przewidziano dla królowej Kamili i Brigitte Macron.

Wizyta miała ocieplić nie najlepsze ostatnio relacje Paryża i Londynu. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE obydwa kraje miały cały szereg spraw spornych, a ostatnio stosunki zatruwała m.in. niedostateczna kontrola granic przez Francję na Kanale La Manche, przez który przepływają tysiące migrantów przy pewnej bierności francuskich służb.

Źródło: France Info